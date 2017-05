Ruime zege Noordpool op GVAV Rapiditas.

Noordpool was zaterdagmiddag duidelijk te sterk voor GVAV Rapiditas. Op Kardinge werd het een 7-2 overwinning voor de gasten uit Uithuizen die Mark Bos vier keer zagen scoren.Wanneer Noordpool de nacompetitie nog wilde bereiken dan moest het zijn laatste twee competitieduels zelf winnend afsluiten en dan nog was de ploeg van Jur Smit afhankelijk van de resultaten van Westerlee en WVV. In Groningen kende Noordpool maar weinig problemen tegen een thuisploeg die na drie minuten al tegen een 0-1 aankeek toen A-junior Arjen Bos voor Noordpool wist te scoren. Nadat in de 12minuut de stand weer gelijk werd getrokken was Arjen Bos in de 29minuut weer succesvol voor de gasten. Dat zorgde dat beide ploegen ruim een kwartier later met de stand van 1-2 gingen rusten en wat een matige afspiegeling was van de kansen die de bezoekers voor de rust onbenut hadden gelaten. Na de thee werd het vervolgens eenrichtingsverkeer op Kardinge. Eerst zorgde Mark Bos in de 54minuut voor de 1-3 en in de 63minuut zorgde George Goguadze voor de 1-4. Aan de kant van de thuisploeg was het nu conditioneel helemaal einde oefening hoewel de thuisploeg door een foutje in de defensie van Noordpool nog wel even terugkwamen tot 2-4. Deze tweede treffer van de gastheren was direct ook hun laatste stuiptrekking want tussen de 76en 83minuut zorgde Mark Bos er met een onvervalste hattrick voor dat Noordpool met een stevige 7-2 overwinning huiswaarts keerde en waar volgens trainer Jur Smit ook niets op af te dingen viel. ,,In de eerste helft kon GVAV Rapiditas nog redelijk partij geven maar na de rust waren we oppermachtig.”