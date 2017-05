 Marum veel te sterk voor Niekerk

Marum veel te sterk voor NiekerkNa 25 wedstrijden van de 26 wedstrijden staat Marum eindelijk daar waar het hoort; op plaats 1! Op kampioenskoers kun je wel zeggen, wat een apotheose! Stond Marum na de eerste periode 9 punten achter op koploper Loppersum, in de tweede periode wisten ze gelijke tred te houden, om in de derde periode een gat van maar liefst 10 punten te slaan. Een snelle rekenaar leert dat het verschil 1 punt is in het voordeel van de Geelhemden. Maar zoals al eerder gememoreerd: wordt het hier ook twee honden vechten om een been en Noordwolde gaat er uiteindelijk ras mee heen? Immers zij staan nu samen met Loppersum ook op een punt achterstand en wisten de laatste 8 wedstrijden allemaal in winst om te zetten! Hoewel Marum in Noordwolde heer en meester was, een eclatante overwinning boekte zijn kampioenswedstrijden altijd anders en verlopen vaak niet volgens de verwachting. Maar wedstrijden waarin het echt om iets gaat zijn het zout in de pap, de slagroom op de taart of zoals u wenst; de kers op het appelmoes. Er worden dan ook minimaal 500 toeschouwers verwacht die naast uiteraard uit de Gemeente Marum, ook afkomstig zullen zijn uit Noordwolde en Loppersum.Dat trainer Jan Mulder even tijd nodig had om zijn manschappen allemaal met de neus dezelfde kant op te krijgen was te verwachten. Immers een aantal vaste krachten was uit de selectie verdwenen en vier tweede elftal spelers moesten hun plaats innemen. Een proces wat doorgaans even tijd kost, echter toen Marum snel op een achterstand van 9 punten kwam werd er hier en daar toch even geslikt en er waren al mensen die de woorden "verloren seizoen’ in de mond dachten te moeten nemen. Hier dacht de trainer heel anders over en wist de jonge ploeg goed neer te zetten. Een hecht collectief werd gesmeed en natuurlijk gaat zo'n jonge ploeg vervolgens nog wel eens door de ondergrens maar de koers was duidelijk en de toon was gezet.Zo ook afgelopen zaterdag in Niekerk, het waren de tuigpaarden uit Marum tegen de werkpaarden uit Niekerk. Ook nu werd in het begin het middenveld veelvuldig overgeslagen. In de 7minuut kreeg Tom Boezerooij de bal goed aangespeeld, die vervolgens een afgemeten voorzet liet vertrekken, welke door Marc Oldewarris net niet binnen gewerkt kon worden. In de 13de minuut was het dan toch raak. Martijn Kuiper gaf wederom voor en deze keer wist Marc Oldewarris er wel raad mee: 0 - 1. In de 14 minuut besloot Tom Boezerooy op avontuur te gaan en ging alleen op de keeper af voor de 0 - 2, hij werd hierbij uit het evenwicht gebracht door een Niekerk verdediger die echter de vrije trap meekreeg. In de 16de minuut verdedigde Daan Assink laks uit wat de bal bij een Niekerk aanvaller deed belanden. Een schot dat de bovenkant van de lat teisterde voorkwam de gelijkmaker. Marum nam het initiatief weer over en een bal van Tom Boezerooy werd ternauwernood van de doellijn gehaald. In de 34ste minuut ging de linksbuiten van Niekerk er vandoor en wist na een fraaie actie de bal in de korte hoek te tikken. Keeper Beimers kweet zich uitstekend van zijn taak, ging geheel gestrekt naar de hoek er ranselde de bal "buiten". In de 36ste minuut wederom een kans voor Tom Boezerooy. Hij had nu beter kunnen afgeven want een medespeler stond in een kansrijke positie. Echter is het begrijpelijk dat je met dit soort snelheden wel eens iets over het hoofd ziet. Minuut 39 tikt Oldewarris de 0 - 2 binnen, nu op aangeven van Jeroen Boekema. Wat een heerlijk moment, zo kort voor rust en nog altijd staat Loppersum achter met 2 - 0 tegen Appingedam en staat Noordwolde nog maar op een 1 0 voorsprong tegen Glimmen. Dit kon wel eens zo'n mooie zaterdag worden.In de rust louter opgewekte gezichten(Marum), maar beide benen op de grond zo bleek uit de volgende uitspraken: "er moet nog een helft worden gespeeld, eerst zien dan geloven" of "Loppersum heeft vaker de wedstrijd tegen het einde naar zich toegetrokken" tegen een "dit mogen ze toch niet meer weggeven" en "ik vond Appingedam wel een goed team, verwonderlijk dat ze zo laag staan".In de tweede helft hetzelfde beeld. In de twaalfde minuut een grote kans voor Boezerooij, fantastisch weggestuurd door Oldewarris, echter de keeper weet te redden, maar blijft geblesseerd liggen. Een paar minuten later weet Marc Oldewarris na enige onnavolgbare schijnbewegingen de bal voor te krijgen, alles en iedereen lijkt te missen maar Martijn Kuiper staat op de goede plaats en "streept' de bal achter de keeper;0 - 3. Af en toe komt Niekerk er nog eens uit echter Veldheer Assink weet zich, goed geassisteerd door zijn trouwe adjudanten Swieringa & Swieringa en samen met de slim spelende Derk Veenstra de sheet op "clean' te houden. In de 19de minuut wederom een assist van speler van de wedstrijd Marc Oldewarris op Tom Boezerooy die met de nodige gram de bal onder de keeper in het net weet te krijgen; 0 -4. In de 31ste minuut raakt Kino Elias een aanvaller van Niekerk licht aan, wat de scheidsrechter voldoende acht om een strafschop te geven. Het cadeautje wordt door Jeroen Beerlings uitgepakt 1 - 4, de spreekwoordelijke eer is gered. Voorts moet keeper Beimers nog een keer gestrekt naar de hoek en moet Marum nog een keer de bal van de doellijn afroeien, waarna vlak voor tijd Oldewarris zijn derde maakt en met 20 doelpunten club topscoorder is. "de Schorpioen" was uitstekend op dreef deze wedstrijd, natuurlijk zette hij 3 doelpunten, maar hiernaast had hij een goed oog voor zijn medespelers, was nadrukkelijk aanwezig en wist hardwerkend voor de nodige onrust bij de tegenstander te zorgen.Ja, komende zaterdag moet het gebeuren. Dit zeiden ze ook bij Excelsior - Feijenoord en we weten hoe dat afgelopen is. Feijenoord heeft nog 1 kans en Marum ook via de nacompetitie, echter als je er eindelijk toch zo dicht bij zit dan wil je die prijs gewoon pakken en het traject van een lange nacompetitie liever vermijden. Je eigen wedstrijd spelen, je eigen spel spelen, doen wat je altijd doet. Deze week lekker trainen, elkaar wel heel laten en relaxt naar zaterdag toewerken. Jan Mulder heeft in zijn carrière wel vaker voor hetere vuren gestaan, dus dit gaat ook vast goedkomen. O, ja die trainer van Feijenoord, die had toch ook bij een aantal respectabele clubs gespeeld? Maar hoe?………laat ik maar afsluiten, zaterdag zullen we het weten……………..Komende zaterdag 13 mei, Sportpark "De Holten", aanvang 14.30 uur, er zijn nog kaarten want was u al lang van plan om eens een wedstrijd van Marum te bezoeken dan heeft u nu een unieke kans.