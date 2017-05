Prima prestatie SV Bedum O- 13- 1 tegen kampioen Heerenveen

SV Bedum O- 13- 1 leverde zaterdagmorgen een uitstekende prestatie door thuis met 2-2 gelijk te spelen tegen kampioen Heerenveen O- 13- 1. Een prestatie van formaat want door het gelijke spel van zaterdag waren de Bedumers de enige ploeg die de kampioen uit Heerenveen verliespunten wist te bezorgen.Zonder de afwezige Mart Slager en de geblesseerde Fabian Jansen moest SV Bedum O- 13- 1 het opnemen tegen kampioen Heerenveen en voorafgaand aan het duel sprak trainer/coach Jelmer Meinardi dan ook van een pittige klus om de gasten op het verlies van punten te trakteren. ‘Fysiek zal Heerenveen ons absoluut de baas zijn want dat was tijdens het duel in Heerenveen ook het geval. Het enige wat wij daar tegenover kunnen zetten is om te proberen brutaal te zijn en durven de strijd aan te gaan. Want alleen dan maken we kans tegen deze sterke tegenstander. “Nadat Heerenveen door een door hun tegenstanders gevormde erehaag het veld waren opgekomen kreeg het publiek na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Henk Walraven een duel te zien waarin de thuisploeg zeker niet de mindere was tegen hun opponenten uit Heerenveen. Door vroeg storen zorgden de jonge Bedumers er namelijk voor dat de gasten in de beginfase niet of nauwelijks bij het doel van doelman Luca Noorlag kwamen. Door het vroege storen van de thuisploeg kwamen er daardoor ook wat kansjes voor de paarshemden zoals in de 13minuut. Na een uitstekende steekbal van Ivar van der Ark werd Thijs Boskamp vrij voor de doelman van Heerenveen gezet maar de goalie wist met een prima redding de openingstreffer te verijdelen. Twee minuten later was er weer een grote kans voor de thuisploeg. Vanaf links mocht Thijs Boskamp een corner nemen die maar net naast werd gekopt door Ahmed Mohamed Saleh. Zo waren de betere kansen voor de thuisploeg die verder zijn tegenstander in bijna alle persoonlijke duels de baas was. Richting de slotfase van de eerste helft kwamen de bezoekers wat meer opzetten maar doelman Luca Noorlag liet zien dat hij zaterdagmorgen in een blakende vorm verkeerde. In de 25minuut dreigde het vervolgens bijna fout te gaan voor de gastheren. Een aanval van Heerenveen zorgde voor een enorme scrimmage in het doelgebied van de thuisploeg. Maar na veel heen en weer getrap zorgde Ryan Hageman voor opluchting in de defensie van de paarshemden. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Op de rechtervleugel brak Ahmed Mohamed Saleh door de defensie van Heerenveen en uit zijn voorzet wist de goed meegelopen Thijs Boskamp de score te openen. De 1-0 stand bleef vervolgens tot aan de rust op het onverlichte scorebord staan zodat er in de rust gesproken kon worden over een terechte voorsprong voor de gastheren.Na de pauze veranderde er in eerste instantie niet veel aan het spelbeeld. De Bedumers deden ook in het begin van de tweede helft in niets onder voor hun opponenten die qua centimeters duidelijk groter waren. Zo kwamen er zelfs kansen voor Ryan Hageman en Ahmed Mohamed Saleh om de score te verdubbelen maar de defensie van de gasten wist in beide gevallen goed in te grijpen. In de 39minuut kwam Heerenveen door Selwin van der Duim op 1-1. Zes minuten was er echter weer dolle vreugde aan de kant van de thuisploeg. Na een prima aanval over meerdere schijven zorgde Ahmed Mohamed Saleh namelijk met een prachtige lob voor een 2-1 stand. Een stand die er voor zorgde dat er een sensatie in de lucht hing op het sportpark in Bedum. Heerenveen was echter niet van plan om in het laatste competitieduel nog een nederlaag te leiden en de ploeg gooide daarom ook alles op de aanval in een poging om minimaal een gelijkspel te realiseren. De druk werd daardoor steeds groter op de achterhoede van de thuisploeg die in de 55minuut moest toestaan dat de 2-2 op het scorebord kwam te staan. Het was Amresh Choudhry die goed voorbereidend werk van Selwin van der Duim prima weet af te ronden. Na de gelijkmaker krijgen beide teams nog wel wat mogelijkheden op meer maar wanneer een prima fluitende Henk Walraven voor de laatste keer fluit kan iedereen wel leven met de 2-2 eindstand en wat zeker geldt voor Jelmer Meinardi. ’Heerenveen heeft twee keer gelijk gespeeld en twee keer tegen ons en dat is iets waar we trots op mogen zijn. Iedereen heeft geknokt voor wat hij waard was met een terechte 2-2 gelijkspel als resultaat.”