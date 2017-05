Onnodige nederlaag EKC dames in slotduel

Voor hun laatste competitiewedstrijd maakten de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdagmorgen 6 mei de lange reis per bus naar Emmen voor de krachtmeting met Drenthina. In Kloosterburen had Drenthina net met 1-2 gewonnen. Nu was EKC praktisch veilig voor promotie/degradatiewedstrijden met derdeklasser. Alleen als er heel gekke dingen zouden gebeuren kon men hierin nog verzeild raken.Met een bijna complete selectie – alleen Michelle Koster en Loes Korhorn zijn nog niet blessurevrij – en dus drie wissels startte men de wedstrijd. In de eerste helft was EKC duidelijk de bovenliggende partij. Het kreeg verscheidenen kansen maar het benutten lukte niet zo. Al na 2 minuten stuitte Sarah Rijzinga op de Drenthina-keepster terwijl een minuut later ook Nicky Knol na het voorbereidende werk van Rebecca Postma en Sarah Rijzinga dit lot beschoren was. Drenthina probeerde ook wat terug te doen maar moest het initiatief aan EKC laten. Marjon Bos zag tussendoor haar schot ook smoren. Pas in de 12e minuut ging het eerste schot van Drenthina over en in de 21e minuut was EKC-keepster Nicky Bos een obstakel. EKC drong aan maar wist dit niet in doelpunten uit te drukken. Nadat Sarah Rijzinga op de keepster stuitte en later voorlangs schoot was het in de 33e minuut libero Wendy Reitsma die naast kopte na een vrije trap van Janet Toonder. Drenthina kwam er sporadisch uit maar was wel de ploeg dat in de 42e minuut ineens de leiding nam. Eerst werd een hoekschop van Drenthina nog afgeslagen maar de daarop volgende voorzet werd door keepster Bos verkeerd geïnterpreteerd en zo stond het ineens 1-0. Tot de rust bleef het hierbij.Na de rust speelde Drenthina driester en was het toch met een andere instelling uit de kleedkamer gekomen. Echter ook EKC bleef naar voren spelen en kreeg kansen. Sarah Rijzinga stuitte op de keepster en Marjon Bos schoot over. Nadat een corner van Janet Toonder onschadelijk was gemaakt zorgde Drenthina min of meer zelf voor de gelijkmaker. Sarah Rijzinga werd in de 51e minuut binnen de beruchte lijnen neergelegd en kreeg een strafschop mee. Keepster Nicky Bos plaatste deze zuiver in de hoek: 1-1. EKC wilde meer maar moest oppassen voor Drenthina dat zoals eerder gemeld nu ook meer kwam opzetten. Gelukkig was de defensie van EKC met daarin Wendy Reitsma, Gretha Annema, Marije Roelink en Minke Toonder op haar hoede. Irene Bos testte ook de Drenthina-keepster uit en een hoekschop van Janet Toonder kreeg geen vervolg. Aan de andere kant moest keepster Bos in de 60e minuut uitkomst brengen. Twee minuten later paste coach Joost Gerdez een dubbele wissel toe. De moegestreden Minke Toonder en niet meer geheel fitte – als gevolg van de op haar gepleegde overtreding – Sarah Rijzinga werden gewisseld voor Emma Postma en Suzanne Bergstra. Nadat EKC opnieuw een kans liet liggen sloeg het noodlot in de 64e minuut toe. In de defensie van EKC werd niet goed gedekt en een speelster van Drenthina kwam er door en noteerde de 2-1. Drenthina rook nu meer en kwam nu meer opzetten. Echter ook EKC wilde in ieder geval met één punt uit Emmen vertrekken en zette eveneens aan. Nadat keepster Bos handelend optrad was het in de 79e minuut Nicky Knol die na een corner van Janet Toonder net naast schoot. Twee minuten later werd verdedigster Marije Roelink gewisseld voor Marijn Nienhuis om meer stootkracht in de voorhoede te krijgen. Het wilde echter niet lukken maar ook had men de clubscheidsrechter van Drenthina niet echt mee. De leidsman legde wel heel veel in het voordeel van de thuisploeg uit. Zowel EKC als Drenthina kwamen er niet meer door maar de thuisploeg hield met de 2-1 wel de drie punten op zak. Als EKC vooral in de eerste helft wel haar kansen had benut had er zeker een ander resultaat in gezeten. Daar echter Winsum (10-0 over Achilles 1894) en VIOD 2 (2-4 over SJO Bergum BCV Combinatie) hun sportieve plicht deden bleef EKC veilig en speelt het ook in het komende seizoen in de 2e klasse. EKC eindigde dit seizoen op de 7e plaats met 26 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 42 voor en 55 tegen. De treffers kwamen op naam van Sarah Rijzinga 14, Rebecca Postma 8, Marjon Bos 4, Emma Postma 4, Irene Bos 3, Nicky Knol 3, Michelle Koster 3, Nicky Bos 1, Wendy Reitsma 1 en Marije Roelink 1.