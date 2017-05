aalvrouwen Drachtster Boys slaan eerste slag in Play-offs

Op vrijdag 5 mei 2017 stond de eerste wedstrijd van de Play-offs om het landskampioenschap voor vrouwen op het programma. Door de eindstand op de ranglijst van de reguliere competitie werd de tegenstander bepaald. Dit betekende dat Drachtster Boys, geëindigd als nummer 2, mocht aantreden tegen KTP Nieuw Roden, geëindigd op de 3plek. Om 20:30 uur werd er, onder toeziend oog van een redelijk gevulde sporthal, afgetrapt in het Sportcentrum te Leek.KTP Nieuw Roden liet vanaf het eerste moment zien dat zij revanche wilden op de onlangs verloren bekerfinale door Drachtster Boys gelijk onder druk te zetten. Het spel golfde in het begin hierdoor snel op en neer. De kansen waren echter voor de vrouwen van Drachtster Boys. Een poging uit een corner van Lotte Donath ging net voorlangs en Marian Meijer wist niet te scoren, nadat ze goed wegdraaide bij haar tegenstander.Een goed uitgevoerde corner werd door Vera Veelers voorgezet, maar Bernou Hijlkema kon net niet bij de bal om deze binnen te lopen.Esther van Toledo mocht de score halverwege de eerste helft openen. Jessie Prijs veroverde de bal en speelde de meegelopen van Toledo in. Van Toledo haalde gelijk uit en schoot de bal hard in het dak van het doel; 0-1.KTP Nieuw Roden kreeg enkele kleine kansjes via Nancy Loth en Grytsje van den Berg, maar zij troffen geen doel.Met nog zeven minuten te spelen verdubbelde Jessie Prijs de score. Een mooie lob van achteruit van Lotte Donath zette Prijs vrij voor de goal. Uit de draai schoot zij de bal hard in de hoek; 0-2.Keepster Joukje van der Meer liet even later bij een verdekt schot van Bernou Hijlkema zien een geweldige reflex te hebben en tikte de bal knap naast het doel.De grootste kans voor Nieuw Roden was in de slotfae voor Nancy Loth. Grytsje van den Berg veroverde aan de zijlijn de bal en zette Loth vrij voor keepster Teuny Bosma. Haar inzet van dichtbij ging naast.Na rust bleef Drachtster Boys de bovenliggende partij. De dames uit Drachten hadden mogelijk op 0-3 kunnen komen, ware het niet dat Jessie Prijs, Esther van Toledo over het hoofd zag. De inzet van Prijs werd gered door keepster van der Meer. Het lukte KTP Nieuw Roden steeds meer om Drachtster Boys onder druk te zetten. Dit resulteerde in een aantal goede kansen voor de vrouwen uit Nieuw-Roden, waar onder een afstandsschot van Mariel Miedema dat net over ging. Esra van der Heide kreeg namens Drachtster Boys een grote kans. Uit een corner kreeg zij de bal bij de tweede paal, maar deze schoot zij naast. KTP Nieuw Roden maakte vervolgens dan toch de aansluitingstreffer. Een van richting veranderde voorzet werd door Grytsje van den Berg van dichtbij hard binnengeschoten. De thuisploeg kreeg meer geloof en het publiek nam de dames op sleeptouw. Drachtster Boys kreeg in de counter enkele goede kansen, deze werden echter te onzorgvuldig uitgespeeld. De druk op het doel van Teuny Bosma werd opgevoerd, pogingen van Miedema en van den Berg werden knap gekeerd door Bosma. Bosma liet zien van grote waarde te zijn in deze cruciale fase. KTP Nieuw Roden probeerde in de slotfase nog iets te forceren door te gaan spelen met een meevoetballende van der Meer. Drachtster Boys zette dit goed vast waardoor Nieuw Roden nauwelijks gevaarlijk kon worden. Nancy Loth kreeg nog een grote kans op de gelijkmaker, maar haar kopbal ging net naast. Balverlies van van der Meer leidde een grote kans voor van Toledo in, zij schoof de bal voorlangs. Drie seconden voor tijd viel dan toch de bevrijdende 1-3. Van Toledo en Prijs probeerden de resterende tijd uit te spelen door de bal vast te houden. Prijs wist vervolgens toch Vera Veelers aan te spelen voor de goal. Veelers legde de bal goed terug op van Toledo, zij punterde de beslissing binnen. Een domper deze avond betrof het uitvallen van Lotte Donath. Enkele minuten voor tijd moest zij het veld verlaten met een knieblessure. Volgende week vrijdag, 12 mei 2017, wordt de return gespeeld in Drachten. Bij winst voor de vrouwen uit Drachten plaatsen zij zich voor de finale van het landskampioenschap. Bij verlies zal er een beslissingswedstrijd gespeeld worden.Selectie Nieuw Roden: Joukje van der Meer, Nancy Loth, Martine Kooiker, Linda Visser, Amber van der Donk, Larissa Nijland, Amber Bandringa, Grytsje van den Berg, Jildau Huitema, Nikke Bosman en Mariel Miedema.Selectie Drachtster Boys: Teuny Bosma, Richelle Gordijn, Sanne Bijlstra, Rianne Mulder, Marleen Reenders, Esther van Toledo, Vera Veelers, Lotte Donath, Jessie Prijs, Esra van der Heide, Marian Meijer, Atty Eelkema en Bernou Hijlkema.Gele kaarten: Nancy Loth en Jessie Prijs