Marum blijft meedoen om de titel na winst op Stadspark

Voor 128 toeschouwers versloeg Marum de Stadgroningers met 4 - 0. Een makkelijke overwinning? Nee bepaald niet, bij rust stond het nog 0 - 0 en het was dat Marum in het begin van de tweede helft een bal van de doellijn wist te halen, anders had zich waarschijnlijk een heel ander scenario voorgedaan.Marum zat goed in de wedstrijd en hield het tempo hoog. Dit was ook nodig om de gemiddeld wat oudere tegenstander er onder te krijgen. Wel was het oppassen voor de counter van Stadspark en via dit wapen lukte het hen om een aantal kleren voor gevaarlijke situatie's te zorgen. Daar tegenover wist Marum geen bres te slaan in de verdediging van Stadspark. Met name Tom Boezerooij had deze middag het geluk niet mee. Voorzetten kwamen niet aan, ballen sprongen op een onverklaarbare wijze weg, schoten gingen rakelings naast en over. Echt zo'n wedstrijd waar niets in leek te gaan lukken. In de 43ste minuut leek het erop dat Jeroen Boekema de 1 - 0 zou maken, echter ook hij wist de bal knap naast te krijgen, zodat de hatelijke nul op het scorebord bleef staan. In de 59ste minuut wist Marc Oldewarris de ban te breken en kopte de 1 - 0 binnen, drie minuten later gevolgd door Martijn Kuiper die de 2 - 0 liet aantekenen. In de 71ste minuut gooide Martijn Kuiper de wedstrijd in het slot door de 3 -0 te maken. Marum had geluk dat de scheidsrechter een overtreding van keeper Beimers bij 2 - 0 weg wuifde, want zelfs Jules de Corte had kunnen waarnemen dat dit een overtreding en dus strafschop was. In de slotfase maakte Jorrit Jonkman de 4 - 0, een mooi persoonlijk succesje voor hem.De thuisclub kreeg deze wedstrijd legio kansen en ook Stadspark had er zo maar drie kunnen maken. Marum liet zien dat het ook zonder Tom Boezerooij kan scoren, want hij keerde de tweede helft niet terug op het veld. We hopen dat we nog twee wedstrijden van hem kunnen genieten, want Tom gaat Marum verlaten en speelt volgend jaar voor Harkemase Boys. Van de derde klasse naar de derde divisie. Een mooie promotie die hem gegund is. Natuurlijk hadden we hem graag langer bij Marum zien spelen, want het is toch een speler waarvoor de liefhebber naar het "stadion" komt. Om nu clichés aan te halen als: "hij is er nog niet rijp voor en kan beter nog een jaar wachten" of "hij is bij Marum nog niet uitgeleerd" etc. etc., zou misschien egoïstisch kunnen overkomen, als supporter. In voetbalhuis Boezerooij zal dit ongetwijfeld de laatste tijd een hot item zijn geweest en laten we als supporters trots zijn dat een kind van de club zo een mooie promotie kan maken. Nogmaals veel succes gewenst en weet dat de deur in Marum altijd voor je open staat! Nog wel even kampioen worden he?