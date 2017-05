EKC 2 wint van Rood Zwart Baflo

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden woensdagavond 3 mei thuis op Sportpark Eenrum tegen het iets hoger geklasseerde Rood Zwart Baflo uit het gelijknamige dorp. Uit had EKC met 3-2 verloren en men wilde nu een beter resultaat neerzetten. Weliswaar zonder Charlotte van Dort, Iris Knol en Iemke Jongsma maar met enkele MC-speelsters en een nieuweling ging men onder de goede leiding van scheidsrechter K. Nienhuis uit Eenrum van start.Het was EKC dat na vier minuten de leiding nam. Veerle Oorebeek vond Anouk Koster die vlammend uithaalde: 1-0. EKC wilde meer en kreeg hiervoor ook de mogelijkheden. Echter Chantal Hofman, Romy Rijzinga, Sanne Werkman (vrije trap) en Marlies Tammens waren onfortuinlijk. Het was Rood Zwart Baflo dat in de 21e minuut een hoekschop kreeg die door Liza Huizingh werd ingekopt en daarmee de stand gelijk trok: 1-1. EKC liet het er echter niet bij zitten en toog weer naar voren. Wel was de passing niet altijd even goed en ook bleef Rood Zwart Baflo goed mee doen. Een ongelukkige overtreding binnen de beruchte lijnen in de 30e minuut leverde Rood Zwart Baflo een strafschop op die door wederom Liza Huizingh verzilverd werd: 1-2. Nu stond EKC op een achterstand en moest men op jacht naar de gelijkmaker wat in de 33e minuut lukte toen Anouk Koster de bal kreeg en ineens verrassend uithaalde: 2-2. In de resterende tijd waren de betere kansen voor EKC. Vooral Romy Rijzinga zag haar kansen niet in doelpunten veranderen. Ze schoot over, raakte vervolgens de paal en zag ook een hoekschop geen verder vervolg krijgen. Ook Inge Mulder stuitte op een goed keepende Marjolein Buma zodat het bij de rust nog 2-2 stond.Ook na de rust toog EKC in de aanval maar ook Rood Zwart Baflo liet zich vooralsnog niet onbetuigd. Zo zag het publiek een leuke en boeiende wedstrijd die beide kanten op kon vallen. Zo moest EKC-keepster Christina Prins meerdere malen ingrijpen om haar ploeg voor een achterstand te behoeden. Aan de andere kant lukte het ook EKC niet om door de defensie van de gasten te komen. Zo bewoog het spel wat heen en weer met wat kansen aan beide zijden. Marijn Nienhuis schoot nog naast maar in de 65e minuut was het wel weer raak. Marijn Nienhuis vond Malyn van der Tuuk die de buitenspelval omzeilde en alleen doorging en haar ploeg op een 3-2 voorsprong zette. De tegenstoot werd ternauwernood door keepster Prins gekeerd. EKC wilde meer en kreeg hiervoor – meer dan Rood Zwart Baflo – ook de mogelijkheden. Helaas lukte het afwerken niet zo. Wel was Chantal Hofman meerdere malen voor het doel van Rood Zwart Baflo te vinden maar ze wist geen bres te slaan in de defensie of de bal langs keepster Buma te krijgen. Ook nieuwelinge Vivian Huizinga zag haar schot naast gaan. Aan de andere kant wilde Rood Zwart Baflo toch een punt mee nemen en zette in de slotfase nog even aan. In de 87e minuut kreeg Rood Zwart Baflo wel een tegenslag te verwerken toen keepster Marjolein Buma uitviel en veldspeelster Wendy van der Veen onder de lat kwam. EKC wist hier echter geen gebruik meer van te maken. Daar bij EKC keepster Christina Prins paraat was en ook de paal redding bracht bleven de drie punten in Eenrum daar de thuisploeg met 3-2 de overwinning over de streep trok. Door deze vijfde overwinning staat EKC ineens op de 9e plaats terwijl het eerder tijden onderaan stond. Dit belooft nog wat voor de komende wedstrijden.