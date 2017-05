Winsum VR1 verliest volkomen onnodig in Driesum van VIOD VR2

In de eerste helft prima spelen maar kans op kans op kans onbenut laten, zelf drie individuele fouten maken en zo met 3-1 verliezen. Dat is in een notendop het verhaal van de uitwedstrijd die de vrouwen van Winsum VR1 in Driesum afgelopen zaterdag speelden tegen de vrouwen van VIOD VR2.Het hele seizoen zat het niet echt tegen voor de Winsumer vrouwen, maar de laatste competitieweken gaan stroef. Het spel was niet om naar huis te schrijven en het scoren ging ook niet soepel. Vroeg of laat gaat je dat dan punten kosten. Was dat 2 weken geleden al zo tegen Drenthina (2-2), nu was het een schoolvoorbeeld van “als je niet scoort krijg je de doelpunten vroeg of laat om de oren”. En aangezien Winsum inderdaad de doelpunten vroeg (1helft) en laat (2helft) om de oren kreeg verlies je dan geheel onnodig zo’n partijtje voetbal op het Friese hogeland.Driesum, een plaats waar nog geen 1.000 inwoners te vinden zijn, geboorteplaats van wereldkampioen dammen (1982) Jannes van der Wal en natuurlijk bekend als vrouwenvoetbalbolwerk in Friesland. VIOD VR1 speelt in de hoofdklasse en men wil met VR2 zo snel mogelijk naar de 1klasse. Zowel Winsum als VOID heeft al een plaats bemachtigd in de nacompetitie voor een plaats in de 1klasse, dus voor beide teams krijgt de competitie nog een mooi vervolg.Zonder de afwezige Linda Bakker pakte Winsum na een aftastend begin, waarin VIOD de eerste kans kreeg maar Willisa Scholtens van Winsum liet weer prima keeperswerk zien. Met goed combinatievoetbal en veel positiewisselingen voorin werd er kans op kans gecreëerd, de opgelegde kansen waren echter niet besteed aan Alieke Tuin en Chantal Streppel. VIOD kwam slechts sporadisch voor het doel van Willisa Scholtens, die een afstandsschot prachtig onschadelijk maakte. Tegen de verhouding in werd het toch 1-0 voor VIOD, toen Jolien Dijk van Winsum haar tegenstander op het middenveld liet lopen, waardoor VIOD een snelle aanval kon opzetten van waaruit een kans werd gecreëerd. Froukje Schaafsma omspeelde Annick de Vries en haar schot werd in eerste instantie nog gepareerd door Willisa Scholtens, maar in de rebound kon ze alsnog binnentikken (1-0). Winsum was even van slag, om daarna gewoon weer de draad op te pakken van voor het tegendoelpunt: kansen missen. Zo schoot Berber Hokwerda op de lat en even later was een intikker net even te moeilijk voor haar mindere linkerbeen, miste Minke Lalkens een kans en kreeg Melinda Hilbelink net haar hoofd niet onder een voorzet om binnen te koppen. Er ontbrak scherpte in de afronding en het beetje geluk dat keepster Joukje van der Meer van VIOD (ook mede door goed keeperswerk) wel aan haar zijde had. Met een gevoel van ongeloof dat er niet werd gescoord door Winsum werd de kleedkamer opgezocht. In de rust moest Minke Lalkens bij Winsum vervangen worden door Saskia Bakker.Na rust was het spel van Winsum een stuk minder flitsend. De rust had het team geen goed gedaan, de linies stonden te ver uit elkaar, voorin was het ten opzichte van de 1helft veel te statisch en een aantal vrouwen oogden niet fris meer. VIOD nam het initiatief over wat al snel na rust leidde tot de 2-0. Aan de rechterkant liet Marlies Bijman zich te gemakkelijk passeren door linkerspits Silke van der Wal, waarna een voorzet vanaf de achterlijn volgde. De opkomende Regina de Groot van VIOD verraste Berber Hokwerda en kopte zonder veel tegenstand binnen. Sabine Jansen bij Winsum werd gewisseld voor Indy Balk. VIOD schoot nog een keer op de lat en vlak daarna kreeg Chantal Streppel van Winsum een bijna niet te missen kans op een voorzet van Alieke Tuin, maar waar Chantal Streppel normaal gesproken met de ogen dicht zulke ballen binnentikt, ging de bal nu net naast. En dat was kenmerkend voor de gehele wedstrijd. Toen Froukje Schaafsma de 3-0 aantekende (Yvonne Visser van Winsum schoof haar de bal zo in de voeten, waarna ze Willisa Scholtens verschalkte met een lob) was de wedstrijd beslist. Diezelfde Froukje Schaafsma had eigenlijk al niet meer op het veld mogen staan. Vlak voor haar 2doelpunt en VIOD’s 3torpedeerde zij met gestrekt been de knie van Yvonne Visser terwijl de bal al niet meer bespeelbaar was. De clubscheidsrechter was onbegrijpelijk mild door alleen maar een gele kaart te trekken, waar rood op zijn plaats was geweest. Yvonne Visser kon de wedstrijd (met moeite) vervolgen, maar dat had ook veel slechter voor haar kunnen aflopen. Saskia Bakker redde de eer voor Winsum door een strafschop te benutten, nadat Alieke Tuin was neergelegd in het strafschopgebied (3-1). Al met al een onnodige verliespartij voor Winsum.Het gevolg van deze uitslag is dat VIOD de vrouwen van Winsum op 1 punt genaderd is en dat de 2plaats voor Winsum alleen behouden kan blijven door komende zaterdag thuis de laatste competitiewedstrijd te winnen tegen het laag geklasseerde Achilles VR1 uit Assen. Deze ploeg kan de nacompetitie voor degradatie alleen ontlopen door van Winsum te winnen en hopen dat de concurrenten dan punten laten liggen. Voor beide partijen zijn er dus nog voldoende belangen om voor te strijden. VIOD speelt haar laatste competitiewedstrijd uit tegen Bergum VR1.