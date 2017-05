Rood Zwart Baflo maakt gehakt van VVSV’09

Justin van Solkema was zaterdagmiddag de grote man in het duel tussen Rood Zwart Baflo en VVSV’09. De 17-jarige aanvaller kwam in de 60minuut binnen de lijnen maar was er vervolgens met twee assists en twee goals verantwoordelijk voor dat een stroef draaiende thuisploeg uiteindelijk met 7-1 van VVSV’09 won.Voor Rood Zwart Baflo-trainer Marcel Schaap was het verhaal voor aanvang van het duel tegen VVSV’09 helder. Zijn ploeg moest met ruime cijfers winnen van VVSV’ 09 en hopen dat Kootstertille de derde periode pakt en OKVC en Boornbergum steekjes laat vallen richting de dan opeens interessant wordende vierde plaats op de ranglijs. ,,Dat is inderdaad het verhaal. Willen we nog kans op de nacompetitie maken dan moet Kootstertille de derde periode winnen en niet Zeester of OKVC. We hebben het niet meer zelf in de hand maar ik denk wel dat als wij onze laatste drie duels winnen wij als nummer vier in de nacompetitie komen,” aldus Schaap die voor het duel tegen het op een voorlaatste plaats staande VVSV’09 niet over de geblesseerde Mischa Meinema en de geschorste William de Roo kon beschikken. Ook VVSV’09 was niet compleet want daar waren Tjeert van Straten en Gerben Goeree nog geschorst en stond Roelof Kruizenga tussen de palen als vervanger van de gepasseerde Patrick Valkema. Bij aanvang van het duel was Jaap van der Ploeg ondertussen weer onderweg naar Ulrum om assistent-scheidsrechter Arjan Schaap op te halen die de Ulrumers vergeten waren om mee te nemen. Dat zorgde dat het in Baflo allemaal wat later begon dan gepland maar waar verder niemand echt moeilijk over deed. Al snel werd duidelijk dat de thuisploeg graag zo snel mogelijk een eerste goal wilde maken. Een goal die als opening moest dienen richting een ruime zege. Er kwamen direct ook wat mogelijkheden voor de gastheren die daar echter niks mee deden. Waar het in de eerste tien minuten duidelijk eenrichtingsverkeer was naar het doel van de gasten was er in de 14minuut opeens een kans voor Harm Klaver. De snelle spits van VVSV’09 brak door de defensie maar zag zijn inzet gekeerd worden door RZB-keeper Rick Folkerts. In de 23minuut kwam te thuisploeg eindelijk op voorsprong. Stefan Kruizenga verstuurde een dieptepass die een simpele prooi leek te gaan worden voor doelman Roelof Kruisenga. Maar de doelman verzuimde echter om de bal uit de lucht te plukken of weg te stompen zodat Chris ten Boer de bal met een simpel knikje in het verlaten doel kon koppen: 1-0. Vier minuten later was daar de kans op de gelijkmaker maar wist Patrick Rutgers op een inzet van Harm Klaver op het nippertje redding te brengen. Aan de andere kant liet Roelof Kruizenga vervolgens een paar prima reddingen zien zodat het na een half uur nog steeds 1-0 voor de thuisploeg stond. In de 35minuut was daar eindelijk een volgende goal voor de Bafloërs. Centrale verdediger Nico de Vries verstuurde een prima pass op de wegsprintende Reinout Geuze. De snelle aanvaller nam de bal goed aan en even later was doelman Kruizenga kansloos op de schuiver in de verre hoek. Wie verwachtte dat het verzet van de bezoekers nu gebroken was werd op slag van rust verrast toen er een 2-1 stand op het scorebord verscheen. Op de linkervleugel werd Nick Buiting goed aangespeeld door Wilfred Kooi. Buiting deed vervolgens het enige juiste door de bal voor het doel te slingeren richting de meegelopen Hans Steigstra die van dicht bij Rick Folkerts kansloos liet. Na de thee kwamen er twee ongewijzigde teams uit de kleedkamer. Maar na zes minuten in de tweede helft moest de thuisploeg echter noodgedwongen wisselen toen Patrick Rutgers met een knieblessure moest uitvallen en Robin Scholma als vervanger kwam. Na een kwartier kwam er vervolgens een tweede wissel aan de kant van de thuisploeg. Robin Meinema ging naar de kant en Justin van Solkema kwam in zijn plaats. Waar Rood Zwart Baflo steeds meer op jacht ging naar een derde treffer had het rond 63minuut ook gewoon 2-2 kunnen staan. Tot twee keer toe was Hans Steigstra dicht bij de gelijkmaker en ook Harm Klaver kreeg de kans op zijn ploeg naast de Bafloërs te schieten. Waar het de Ulrumers niet lukte om tot scoren te komen deed de thuisploeg dat in de 68minuut wel. Justin van Solkema ging op de linkervleugel goed door en zijn prima voorzet werd door Mark van Zanten keurig binnengeschoten: 3-1. Twee minuten later kwam de 4-1 op het scorebord toen Nico de Vries een fraaie pass verstuurde op Justin van Solkema. De snelle Van Solkema kwam vervolgens alleen voor doelman Kruizenga die geen antwoord had op de schuiver van de invaller. Na de vierde treffer besloot Jaap van der Ploeg tot wat sociale wissels want anders mocht het brengen van Jeroen Venhuizen voor Peter Tuma en Patrick Valkema voor Arjan de Vries niet genoemd worden. Met nog tien minuten op de klok kwam er een 5-1 stand op het scorebord te staan. Dennis Tromp veroverde even buiten het strafschopgebied van de gasten de bal en stuurde Mark van Zanten op avontuur. Voordat doelman Kruizenga in kon grijpen schoot Van Zanten de bal in de verre hoek en wat zijn tweede treffer van de middag was. In de 85minuut gunde Jaap van der Ploeg ook de 35-jarige Hans van Henning ook nog wat speelminuten wat hij Van Henning beter had kunnen besparen. De routinier presteerde het namelijk om binnen zestig seconden tegen een gele kaart aan te lopen nadat hij een overtreding op de prima en rustig spelende Melvin Folkerts beging. Na de gele kaart voor Van Henning werd het in de 88minuut ook nog 6-1 in Baflo toen weer Justin van Solkema een prima assist gaf op Chris ten Boer die van dicht bij Roelof Kruizenga kansloos liet. Zo werd het toch nog een ruime voorsprong voor de gastheren die zelf nog op 7-1 kwamen toen Justin van Solkema in de 90minuut van een meter of vijfentwintig snoeihard raak schoot.Rood-Zwart Baflo-VVSV’09: 7-1(2-1)23. Ten Boer 1-0, 35. Geuze 2-0, 45. Steigstra 2-1, 68. Van Zanten 3-1, 70. Van Solkema 4-1, 80. Van Zanten 5-1, 88. Ten Boer 6-1, 90. Van Solkema.Scheidsrechter J.C.S. Willems(Zuidhorn)Gele kaarten: Geuze, Van Zanten(Rood Zwart Baflo), Van Henning(VVSV’09)Rood Zwart Baflo: Rick Folkerts; Kruizenga(85. Van der Werf), Robin Meinema(60. Van Solkema), De Vries, Smit; Van Zanten, Rutgers(52. Scholma), Melvin Folkerts, Ten Boer; Geuze, Tromp.