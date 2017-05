Noordwolde veegt Boerakker van het veld

Noordwolde veegde zaterdag de vloer aan met Boerakker. In het gelijknamige dorp werd het een 8-1 overwinning voor de formatie van Roy Kamps wat gezien het groot aantal kansen wat de gasten ook nog om zeep hielpen ook een uitslag met dubbele cijfers had kunnen zijn.Noordwolde kwam na iets meer dan twintig minuten al op een 0-1 voorsprong toen Marco Vos een vrije bal stijf in het kruis joeg. In de 33kwam de thuisploeg vervolgens door Willem Pieter Wouda weer op gelijke hoogte maar in de 42minuut bracht Theo Maats Noordwolde weer op een 2-1 voorsprong. Dit werd drie minuten later ook de ruststand na een helft waarin de bezoekers vergaten om al een ruimere voorsprong op de thuisploeg te nemen. Na de rust was Noordwolde vervolgens nog meer de bovenliggende partij en kon een derde goal ook niet uitblijven. Het was Sylvain Havinga die in de 58minuut deze meer dan verdiende derde treffer voor zijn rekening nam en wat er voor zorgde dat het verzet bij de thuisploeg gebroken was. De bezoekers waren nu helemaal heer en meester zodat Roy Kamps besloot om wat wisselingen toe te passen. Zo kwam onder andere Jermain Plessaer in het veld en het was de invaller die in de 80minuut de stand op 1-4 bracht. Twee minuten later tekende Joram Wijnstra voor de 1-5 en nog geen zestig seconden later zorgde Sylvain Havinga met zijn tweede goal van de middag voor 1-6. Waar Havinga zijn tweede treffer scoorde wilde Jermain Plessaer daar niet voor onder want in de 84minuut zorgde de invaller voor de 1-7 op het scorebord. Maar baas boven baas werd uiteindelijk Sylvain Havinga. In de 90minuut zorgde de spits die er uiteindelijk voor dat de eindstand 1-8 werd na een wedstrijd waarin Roy Kamps een geconcentreerd Noordwolde aan het werk had gezien. ,,We zaten direct goed in de wedstrijd en na onze derde goal was het duel beslist.