SV Bedum in slechte wedstrijd onderuit.

SV Bedum verloor in een wedstrijd die werd gekenmerkt door een groot aantal fouten thuis met 3-4 van De Weide waardoor trainer Rene Wollerich na afloop sprak van een van de slechtste wedstrijden van het seizoen.In de eerste twintig minuten gebeurde er maar weinig in het duel tussen SV Bedum en De Weide. Iets waar vanaf dat moment plotseling heel snel verandering in kwam. Jermo Verbeek zorgde er in de 22minuut voor dat gasten op 0-1 kwamen maar Frank Roorda zorgde in de 27minuut voor de gelijkmaker. Nog geen minuut later stond het door een goal van Soeratmin Venema zelfs 2-1 voor de Bedumers die in de 29minuut echter moesten toestaan dat Jasper Strijker de 2-2 achter invaller-doelman Martijn van der Wal, die de geschorste Lars van der Sluis verving, wist te schieten. Na de rust kwamen de Drenten in de 63minuut op een hernieuwde voorsprong door een goal van Emiel Njagu. Zo bleef het ook in de tweede helft een doelpuntenfestijn want in de 73minuut zorgde een eigen goal van Jermo Verbeek er voor dat er een 3-3 stand op het scorebord kwam te staan. Een stand die nog geen minuut gehandhaafd zou blijven want weer Emiel Njagu zorgde dat het 3-4 in het voordeel van De Weide werd. Een stand waar in het verdere verloop van een in alle opzichten matig duel geen verandering meer in kwam waardoor Rene Wollerich na afloop van een teleurstellend resultaat sprak. ,,Dit was, zeker thuis, een van onze slechtste wedstrijden van het seizoen waarin we zowel in de aanval als verdediging teveel fouten maakten om recht op meer te hebben.”