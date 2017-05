Middelstum zakt door ondergrens

Middelstum zakte zaterdagmiddag duidelijk door de ondergrens. In Schildwolde ging de ploeg van trainer Raymond Scholtens namelijk met 4-0 onderuit tegen degradatiekandidaat SGV.Middelstum wilde niet afhankelijk zijn van de resultaten van de andere ploegen onderin 4C. Middelstum wilde zich op eigen kracht in veiligheid spelen. Daarvoor moest er zaterdag in Schildwolde minimaal gelijkgespeeld worden degradatiekandidaat SGV. In de eerste helft zag het er inderdaad dat Middelstum er wel in zou slagen om minimaal een punt mee naar huis te nemen. Qua veldspel waren de bezoekers duidelijk beter dan de thuisploeg maar deed het nog niets met de kansen die men kreeg. Dat gold niet voor de thuisploeg want die wisten vlak voor het rustsignaal hun eerste echte kans wel te verzilveren. Na de pauze veranderde er vervolgens weinig aan het spelbeeld. De Middelstumers bleven het betere van het spel houden maar wisten ook nu de mogelijkheden die er kwamen niet te benutten. Iets waar de thuisploeg wel raad mee wist. Want in de tweede helft wist SGV nog eens drie keer te scoren zodat Middelstum uiteindelijk met een stevige 4-0 huiswaarts keerde. ,,In de eerste helft ging het nog vrij aardig maar in de tweede helft zijn we als team door de ondergrens gegaan maar zijn we, door het gelijke spel van De Heracliden tegen Corenos, wel in veilige haven terecht gekomen,” was na afloop het commentaar van teamleider Bart Poortinga