Late zege Poolster tegen GEO.

Poolster ging zaterdag gewoon door met waar het was gebleven. Na twee weken van rust werd er namelijk thuis met 3-2 van GEO uit Garmerwolde gewonnen.Poolster had twee weekenden geen competitieverplichtingen gehad en die periode had men in Spijk gebruikt om de ploeg wat rust te gunnen richting de belangrijke wedstrijden die er over een aantal weken gaan volgen. De nacompetitie lonkt namelijk voor de ‘Spieksters’ die vanaf 15 oktober 2016 niet meer hebben verloren en daar tegen GEO graag een vervolg aan wilden geven. De thuisploeg begon scherp aan het duel tegen een tegenstander die nog volop in de race was voor de tweede periode. Er kwamen in het eerste half uur direct wat kansen voor de thuisploeg maar het duurde tot aan de 33minuut voor er gescoord werd in Spijk. Na een prima solo was het Kevin Bijlsma die het hoofd koel hield en de thuisclub naar een 1-0 voorsprong schoot. Dit werd vervolgens ook de ruststand in Spijk waar de toeschouwers in de eerste helft een goed spelende Poolster hadden gezien. In de tweede helft gaf GEO wat meer tegenstand wat er voor zorgde dat Jory Haijkens in de 61minuut voor de 1-1 zorgde. Door de gelijkmaker van de gasten werd het weer een echte wedstrijd in Spijk tussen twee teams die vol voor de winst gingen. In de 73minuut bracht Dennis van Dijk Poolster weer aan de leiding door attent te reageren op een steekbal van Kevin Bijlsma. Maar nog geen twee minuten later stond het weer gelijk toen GEO een corner mocht nemen. Een corner die bij de eerste paal werd binnengekopt door Bastiaan Drabe. Zo gingen beide ploegen de slotfase in met een 2-2 stand op het scorebord en die er in de 88minuut nog steeds stond. Waar velen er al rekening mee hielden dat het in Spijk een gelijkspel ging worden kwam daar toch nog verandering in toen een van de verdedigers van de gasten hands maakte in het eigen strafschopgebied. Dat zorgde dat de bal op de stip ging en Dennis van Dijk de stand vervolgens op 3-2 bracht wat een paar minuten later ook de eindstand werd. ,,De zege kwam pas laat tot stand maar gezien de gehele wedstrijd is het wel terecht dat wij uiteindelijk hebben gewonnen, was na afloop het commentaar van Jeroen de Munck.