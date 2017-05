De Fivel mist juiste instelling tegen HS’88

De Fivel werd zaterdagmiddag op een stevig nederlaag getrakteerd. In eigen huis werd het namelijk een 7-1 nederlaag tegen kampioenskandidaat HS’88.De Fivel kwam in de 17minuut al op een 0-1 achterstand aan en acht minuten later stond het zelfs 0-2 in Zeerijp waar men op het tweede veld moest spelen omdat het hoofdveld een grondige renovatie ondergaat. Nog voor de pauze was het duel vervolgens al grotendeels gespeeld want in de 39minuut kwam er zelfs een 0-3 stand op het scorebord te staan. In de rust probeerde Simon Schuil nog wel wat te ‘repareren’ aan zijn team om er toch nog weer een wedstrijd van te maken. Maar al snel in de tweede helft bleek dat de juiste instelling er zaterdag bij de thuisploeg niet was. In de 64minuut kwamen de gasten zelfs op 0-4 voorsprong en met nog twintig minuten te gaan werd het nog erger toen HS’88 op een 0-5 voorsprong kwam. In de 72minuut kon Rindert Havinga vervolgens nog even wat terug doen door de stand op 1-5 te brengen maar uiteindelijk wist de ploeg uit Hoogezand nog twee keer te scoren zodat Simon Schuil na afloop niet anders kon concluderen dat zijn team door een veel gretiger HS’88 was afgedroogd. ,,We hadden niet de juiste instelling om het HS’88 echt lastig te maken waardoor ik vrees dat het seizoen voor ons als een nachtkaars uitgaat.”