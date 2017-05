EKC dames praktisch veilig

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zijn praktisch veilig voor het spelen van promotie/degradatiewedstrijden om het behoud van het spelen in de 2e klasse.Zaterdagmiddagmiddag 29 april kwam het al gedegradeerde SV Bedum uit het gelijknamige dorp op bezoek op Sportpark Eenrum. Eerder had EKC ongelukkig met 4-3 verloren maar nu was alleen een overwinning genoeg. Zonder de geschorste Nicky Knol en de geblesseerden Michelle Koster en Loes Korhorn en afwezige Suzanne Bergstra maar met 2e elftalspeelster Charlotte van Dort en Eenrum MO15-speelster Malyn van der Tuuk op de bank ging men onder leiding van scheidsrechter H. Reitsma uit Kloosterburen – die een goede wedstrijd floot – van start. EKC zette gelijk druk naar voren en was vastbesloten deze middag de drie punten in huis te houden. Nadat een aantal kansen niet benut werden was het in de 12e minuut wel raak. Janet Toonder vond Sarah Rijzinga die de 1-0 binnen schoot. EKC wilde meer maar moest wel oppassen als SV Bedum eruit kwam. De thuisploeg zat er boven op en dat betaalde zich in de 21e minuut andermaal uit. Emma Postma gaf van links de voorzet en zus Rebecca schoof deze binnen: 2-0. SV Bedum probeerde wat terug te doen maar was hierin vooralsnog niet succesvol. In de 25e minuut greep SV Bedum-coach Robert Eimers in. Hij wisselde Dieuwke Helder voor de ervaren Suzanne Flierman. Nadat een vrije trap van Janet Toonder geen vervolg kreeg was EKC in de 34e minuut wel weer succesvol. Marjon Bos was de aangeefster en opnieuw Sarah Rijzinga noteerde de 3-0. Vervolgens zakte EKC wat in en SV Bedum profiteerde gelijk. In de 42e minuut brak Nani Paulina door en zette de 3-1 op het scorebord. SV Bedum rook meer en zette in de slotminuten voor de rust nog even aan maar EKC liep geen verdere schade op zodat 3-1 ook de ruststand bleef. In de rust werd de geblesseerd geraakte Emma Postma gewisseld voor Charlotte van Dort.Ook in de tweede helft was EKC de bovenliggende partij hoewel het wel SV Bedum bij vlagen ver liet komen zonder dat keepster Nicky Bos zich hier echt veel voor hoefde in te spannen. De kansen waren er wel voor EKC maar het benutten lukte vooreerst nog niet zo. Charlotte van Dort schoot na een voorzet van Sarah Rijzinga naast, een vrije trap van Janet Toonder kreeg geen vervolg, Marjon Bos schoot na een pass van Rebecca Postma eveneens naast terwijl Postma zelf de paal raakte. Aan de andere kant stuitte Miriam Groenbroek op keepster Bos. In de 60e minuut werd bij SV Bedum Nani Paulina vervangen door Ruth Huizenga. Na nog wat gemiste mogelijkheden was het in de 62e minuut wel weer raak. Vanaf de linkerflank gaf Sarah Rijzinga de voorzet en knalde Marjon Bos deze binnen: 4-1. De gasten deden wel pogingen om de stand een dragelijker aanzien te geven maar vooralsnog faalden al haar pogingen. De EKC-defensie wist alles weg te werken. SV Bedum gooide in de 67e minuut haar derde wissel in de strijd. Miriam Groenbroek werd gewisseld voor Willemijn Amsing. EKC testte hierna de overigens goed keepende Carlijn Ypema nog even uit om in de 73e minuut de stand verder op te voeren. Vanaf de rechterkant gaf Sarah Rijzinga de voorzet waarna Rebecca Postma de 5-1 op het scorebord zette. Drie minuten later werd de leeggespeelde Marjon Bos – die na een blessure weer meedeed – gewisseld voor Malyn van der Tuuk. EKC bleef er boven op zitten maar het afronden van mogelijkheden lukte niet zo meer. Ook SV Bedum beet nog van zich af. Eerst stuitte Milanne Bouma in de 77e minuut nog op keepster Nicky Bos maar twee minuten later wist Anouk Sikkema er toch door te komen en schoot zij de 5-2 binnen. Hierna deed EKC nog verwoede pogingen de score verder op te voeren maar alle pogingen strandden. SV Bedum was ook niet meer bij machte om nog wat terug te doen zodat 5-2 ook de eindstand werd. Met deze uitslag is EKC praktisch veilig. Alleen als Achilles 1894 uit Assen komende zaterdag bij Winsum met meer dan 0-20 wint en EKC verliest kunnen de Noord Groningers alsnog in de promotie/degradatie-nacompetitie terecht komen maar vooralsnog wordt daar niet van uit gegaan. Komende zaterdag reist EKC zelf af naar Emmen voor de laatste competitiewedstrijd tegen Drenthina, aanvang 11.30 uur. EKC – SV Bedum 5-2 (3-1). 12. Sarah Rijzinga 1-0; 21. Rebecca Postma 2-0; 34. Sarah Rijzinga 3-0; 42. Nani Paulina 3-1; 62. Marjon Bos 4-1; 73. Rebecca Postma 5-1; 79. Anouk Sikkema 5-2.