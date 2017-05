Vrouwen Drachtster Boys eindigen als tweede op de ranglijst

De laatste competitiewedstrijd van het seizoen stond gepland op vrijdag 28 april. Drachtster Boys kreeg FC Gelre op bezoek. Beide ploegen hadden zich al geplaatst voor de play-offs.De eerste fase van de wedstrijd kende weinig spektakel. Een vrije kopkans voor Iris Thus werd gekeerd door Teuny Bosma en aan de andere kant kon Jessie Prijs niet bij een scherpe voorzet van Esther van Toledo.Halverwege de eerste helft opende Esra van der Heide de score. Aan de zijkant werd zij ingespeeld door Vera Veelers. Van der Heide kwam goed naar binnen en schoot de bal onder keepster Jantien van der Zijden-Wanrooy door; 1-0.Drachtster Boys creërde steeds meer kansen, maar had moeite met de afronding.Vlak voor rust werd er toch nog gescoord. Een snelle spelhervatting van Teuny Bosma bracht balbezit voor Jessie Prijs. Prijs haar inzet werd gekeerd door van der Zijden. Esther van Toledo kon de rebound hard in de kruising schieten. 2-0 was tevens de ruststand.Na vijf minuten in de tweede helft bracht FC Gelre de spanning terug in de wedstrijd. Marley Renner draaide goed weg bij haar tegenstander. Haar schot ging onder Teuny Bosma door die de inzet net niet meer voor de lijn kon keren; 1-2.Vijf minuten voor tijd werd Vera Veelers in kansrijke positie vastgehouden door haar tegenstandster. De scheidsrechters legde de bal op de stip. De penalty van Lotte Donath werd gekeerd door Jantien van der Zijden-Wanrooy.FC Gelre nam een time-out en de snelle Westervelt trok het keepershirt aan. Een minuut voor tijd onderschepte Esther van Toledo de bal op eigen helft en besloot de bal gelijk op het lege doel te schieten en zorgde voor de 3-1 op het scorebord. Deze prachtige treffer was de nekslag voor FC Gelre. In de slotfase onderschepte ook Donath nog de bal. Zij schoot de bal door de benen van Westervelt in het doel; 4-1.Door deze overwinning mag Drachtster Boys de play-offs volgende week beginnen met een uitwedstrijd bij KTP Nieuw Roden om 20.30 uur in het Sportcentrum te Leek.FC Gelre speelt volgende week thuis tegen vv Pernis. De week hierna zullen de returns van deze wedstrijden worden gespeeld. Op vrijdag 19 mei zal een eventuele beslissingswedstrijd volgen wanneer er een gelijke stand is ontstaan.