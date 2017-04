Eenrum winnaar in de derby van De Marne.Honderden ballonnen in de clubkleuren van Kloosterburen, kilo’s confetti in de kleedkamer van de Eenrumers en teksten op de grasmat waren de ludieke acties vanuit Kloosterburen richting de derby in en tegen Eenrum. Maar het was uiteindelijk de thuisploeg die de derby met 4-1 won maar wat gezien het krachtsverschil tussen beide ploegen een veel hogere uitslag had moeten zijn.Voor de derby tussen Eenrum en Kloosterburen was het verhaal duidelijk. De thuisploeg had alle belang bij de drie punten in de strijd om het kampioenschap of nacompetitie en voor Kloosterburen telde alleen maar prestige. De gasten wilden zich graag revancheren voor de in hun ogen onterechte nederlaag van enkele maanden geleden in Kloosterburen en hadden daardoor voor het inhaalduel op donderdag tegen Harkstede, die met 7-1 werd verloren, een aantal basisspelers gespaard voor het duel tegen Eenrum. Iets waar Eenrum-trainer Ronald Bouwman niet eens aan wilde denken. ,,Wij hebben donderdag in het met 1-0 gewonnen duel tegen Farmsum gespeeld met de spelers die vandaag ook spelen. Ik heb mijn spelers voor het duel van vandaag op het hart gedrukt dat ze zich niet uit de tent moeten laten lokken zodat we tegen vervelende kaarten aanlopen. Volgende week staat namelijk het belangrijk duel tegen Blauw Geel’ 15 op het programma. Daarom is het vandaag zaak om de wedstrijd te winnen en geen verdere kleerscheuren op te lopen,” aldus Ronald Bouwman die ook kennis had genomen van een aantal ludieke acties van de gasten uit Kloosterburen. Zo was er in de kleedkamers rijkelijk met confetti gestrooid, waren er honderden zwart/witte ballonnen in de kleedkamers gedropt en waren er wat teksten op het hoofdveld geschreven. Ludieke acties waar men bij de thuisclub de humor wel van kon inzien. Al voor het duel werd bekend dat men in Eenrum later zou beginnen omdat scheidsrechter Hanning een bericht had gestuurd dat hij door een lekke band iets later in Eenrum zou arriveren. Iets wat uiteindelijk allemaal wel meeviel maar de joviale arbiter nam vervolgens rustig de tijd om zijn vaste rituelen af te werken. Dat zorgde dat het uiteindelijk bijna 14.30 uur was voordat het beginsignaal werd gegeven voor een duel waar in vooral Kloosterburen al wekenlang over werd gesproken. Na het eerste fluitsignaal van arbiter Hanning was er daarom aan de kant van de thuisploeg enige terughoudendheid omdat men verwachtte dat Kloosterburen fel uit de startblokken zou komen. Maar al snel werd in Eenrum duidelijk dat de thuisploeg de bovenliggende partij zou worden. De eerste kans om op voorsprong te komen was dan ook voor de roodbaadjes. In de 10minuut ging Milan Rutkowsky op rechts goed door en zijn pass kwam terecht bij Enrique Rubio Garcia. De verdedigende middenvelder bedacht zich niet en nam het door Sander Adema verdedigde doel met een kopbal onder maar Adema stond prima geposteerd om de kopbal te kunnen keren. Twee minuten later was het wel raak voor de thuisploeg. Even buiten het strafschopgebied van Kloosterburen werd er een overtreding gemaakt op Milan Rutkowsky. Dat gebeurde op een positie die ideaal was voor eendie Eenrum in de persoon van Nick Rijzinga heeft. De middenvelder nam dan ook plaats achter de bal en even later kon Sander Adema de trieste gang naar het net maken: 1-0. In de 16minuut werd het 2-0 voor de Eenrumers. Nick Rijzinga mocht vanaf rechts een corner nemen en uit zijn goed genomen hoekschop kopte Enrique Rubio Garcia de bal snoeihard achter een weer kansloze Sander Adema. Nog binnen het half uur was het duel vervolgens gespeeld. In de 26minuut verstuurde Merlijn Harsema een dieptepass op Bobo Miedema. De jonge spits klopte vervolgens op snelheid centrale verdediger Lex Stok en maakte vervolgens alleen voor doelman Adema geen fout door de 3-0 op het scorebord te schieten. Na de derde treffer van de thuisploeg greep trainer Pieter Oosterhuis in door centrale verdediger Lex Stok naar de kant te halen. Stok kwam handen en voeten tekort tegen de snelle Bobo Miedema die nu Kevin Kat als bewaker kreeg terwijl Sebastiaan Frik als rechtsback het elftal weer compleet maakte. In de 32minuut was daar een tweede treffer voor Bobo Miedema. De 18-jarige aanvaller ging vol overtuiging achter een dieptepass van Mattheus Nubé aan en voordat Bert Mennes of Kevin Kat konden reageren lag doelpunt nummer vier van de Eenrumers in het mandje. Op slag van rust deed Kloosterburen vervolgens nog wat terug toen Joost Gerdez goed anticipeerde op een verre uittrap van Sander Adema. Waar doelman Anton Brontsema twijfelde met uitkomen zorgde Gerdez er vervolgens met een subtiel tikje voor dat de rust aanbrak met een 4-1 stand op het scorebord. Na de rust was er nog even de verwachting dat de bezoekers gas zouden geven om er nog een duel van te maken. Maar als snel bleek dit een utopie te zijn. Het was Eenrum dat ook in de tweede helft de bovenliggende partij was en via Bobo Miedema in de 50minuut op 5-1 had moeten brengen. Met een prachtige actie speelde Milan Rutkowsky zich op rechts vrij en uit zijn voorzet kopte Miedema echter in de handen van doelman Adema in plaats van in het doel. In de 60minuut was daar een volgende kans voor de thuisploeg om zijn voorsprong te vergroten. Na een overtreding even buiten het strafschopgebied van Kloosterburen gaf de prima fluitende arbiter Hanning de thuisploeg een vrije bal waar Milan Rutkowsky zich mee belastte. Rutkowsky krulde de bal vervolgens fraai richting het vijandelijk doel waar de lat succes in de weg stond. Iets wat in de rebound nogmaals gebeurde want ook Siebrand Solinger zag zijn schot op de lat uiteenspatten. Nadat Serge Martini in de 62minuut was vervangen door Bart Korhorn moest Eenrum vijf minuten later met tien man verder. Sigmar van der Tuuk had in de eerste helft al een gele kaart ontvangen en ging na een overtreding op Kevin Kat weer op de bon. Twee gele kaarten in een duel betekend rood zodat Van der Tuuk moest vertrekken. De plaatsverwijzing voor de jonge verdediger zorgde dat Eenrum in een helft, die van een dramatisch slecht niveau was, meer onder druk kwam te staan en doelman Anton Brontsema wat meer proeven van bekwaamheid moest afleggen. Zo moest hij op een inzet van de veel te weinig aangespeelde Jasper Wiersum een keer naar de rechterbovenhoek en ook verderop in de tweede helft moest hij nog een paar keer handelend optreden. Maar richting de slotfase, waarin Tim Roelink aan de kant van de thuisploeg Rubio Garcia nog kwam vervangen, werd duidelijk dat Kloosterburen het Eenrum niet meer lastig ging maken. Een feit wat rond 16.15 uur bevestigd werd toen een tegenvallende derby, waar de voorpret voor velen mooier was dan de uitvoering op het veld, door de absolute uitblinker van de wedstrijd met een terechte 4- 1 zege voor de thuisploeg de geschiedenis werd ingefloten.Eenrum-Kloosterburen: 4-112. Rijzinga 1-0, 16. Rubio Garcia 2-0, 26. Miedema 3-0, 31. Miedema 4-0, 44. Gerdez 4-1Scheidsrechter: K.E. Hanning (Vriescheloo)Gele kaarten: Van der Tuuk(Eenrum), Kat(Kloosterburen)Eenrum: Brontsema; Harsema, Van der Woude, Van der Tuuk, Hamminga; Rubio Garcia(85. Roelink), Solinger, Nubé; Rijzinga, Miedema, Rutkowsky.Kloosterburen: Adema; Kat, Mennes, Stok(30. Frik), Streefkerk; Van der Laan, De Schutter, Martini(62. Korhorn), Tukker; Gerdez, Wiersum.