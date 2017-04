Stedum op titelkoers na zege op Noordpool

Het scorebord in Stedum gaf tijdens het duel Stedum-Noorpool geen stand door. Maar toen de negentig minuten gespeeld waren hadden de Stedumers, dankzij o.a. . vier goals van de gebroeders Dijk, het duel toch echt met 5-1 gewonnen.Voor de belangrijke confrontatie tussen koploper Stedum en nummer vier Noordpool waren beide ploegen allesbehalve compleet. Aan de kant van de thuisploeg ontbraken de geschorsten Jan Spijk en Yannick van der Berg en was aanvoerder Jaap Dijkema geblesseerd. Bij de gasten waren Nick van den Berg en Mart Hovenkamp geblesseerd en Marco Oost en Chariff Perdok door werkzaamheden verhinderd. Dat zorgde dat zowel Wim Nubé als Jur Smit wat aanpassingen moesten doen maar deden daar voorafgaand aan het duel op een winderig sportpark niet moeilijk over. De boodschap was voor beide namelijk helder. Stedum kon zich in de strijd om het kampioenschap geen puntverlies veroorloven en Noordpool moest winnen om aan het eind van de rit niet overal naast te grijpen.Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Van Leeuwen uit Peize gebeurde er in het eerste kwartier nog maar weinig waar de toeschouwers blij van werden. Beide teams namen een wat afwachtende houding aan waarbij de gasten het voordeel hadden dat ze met de wind mee richting het doel van Stedum voetbalden. Een voordeel waar Noordpool echter maar weinig mee deed want de eerste echte kans was voor de thuisploeg. In de 18minuut mocht Stedum op links een vrije trap nemen nadat Michel Dries een overtreding op Robbert Slager had gemaakt. Tiemen Pestman slingerde de bal vervolgens voor het doel van Noordpool waar Rick Bos voor iedereen duidelijk zichtbaar hands maakte. Maar niet iedereen had de handsbal gezien want onpartijdige Van Leeuwen liet gewoon doorspelen zodat de bezoekers over geluk niets te klagen hadden. Tien minuten later was daar eindelijk een eerste kans voor de gasten die tot dan maar weinig gebruik hadden gemaakt van het windvoordeel. De formatie van Jur Smit probeerde zich namelijk een weg naar het doel van Stedum tewaar in dit geval eens van afstand schieten zinvoller was geweest. Maar eindelijk besloot Michel Dries het eens anders te proberen maar de centrale verdediger zag zijn schot van afstand nog net op het nippertje van richting veranderd worden door Johan de Jonge. In de 36minuut was daar een volgende kans voor Noordpool. George Goguadze bezorgde met een fraaie steekbal Richard Haan een vrije doortocht richting doelman Bert-Jan Zijlema maar Haan zag zijn inzet naast gaan. Twee minuten later was er aan de overkant opeens ‘brandalarm’ toen Jacco Santing alleen door kon gaan richting doelman Marcel Lalkens. Waar iedereen de 1-0 verwachtte knoeide Santing net zo lang tot hij de bal wel moest afgeven op Tiemen Pestman. De middenvelder had hier duidelijk niet op gerekend en kreeg de bal niet goed onder controle. Wat volgde was een ondoordachte actie van Pestman die vol doorging op Marcel Lalkens. Een actie waarbij Lalkens geblesseerd raakte en na de rust niet meer terugkeerde en Tiemen Pestman een gele kaart kreeg.Na de thee had Noordpool naast een keeperswissel, Kevin Gjaltema kwam als vervanger van Lalkens, nog een wissel toegepast. Voor Stephano da Silva Piloto kwam A-junior Arjen Bos in het veld. Met Bos hoopte trainer Jur Smit voor wat meer creativiteit en diepgang op het middenveld te creëren. Iets waar het in de eerste helft duidelijk aan ontbrak. Waar de wedstrijd om zat te springen, een doelpunt voor een van de beide teams, gebeurde in de 55minuut. Scheidsrechter Van Leeuwen, die in de eerste helft diverse handsballen niet zag, floot nu wel voor een handsbal van een van de spelers van Noordpool. Dat zorgde dat de thuisploeg op ruim 20 meter van het doel van de gasten een vrije bal mocht nemen. Wat volgde was eenwant de broertjes Tiemen en Diederik gingen even in overleg wie de vrije trap zou nemen. Even later werd duidelijk dat Tiemen Dijk de bal opeiste om de bal vervolgens snoeihard langs een kansloze Kevin Gjaltema te rossen: 1-0. Twee minuten later dacht Diederik Dijk, wat mijn broer kan dat kan ik ook, want de spelverdeler van Stedum was er als de kippen bij om zwak verdedigen van Noordpool met een strakke schuiver af te straffen:2-0. Na deze twee snelle goals was daar in de 58minuut direct de kans voor de bezoekers op 2-1 toen Richard Haan met een prima actie Rick Bos vrij voor het doel zette. Maar helaas voor de jonge middenvelder ging zijn schoot net naast. Waar Noordpool in de tweede helft dus duidelijk een paar keer pech had in de afwerking gold dat ook voor Stedum. Zo waren er een rits aan kansen voor de thuisploeg die of naast gingen of werden gekeerd door een prima keepende Kevin Gjaltema. Halverwege de tweede helft besloot Jur Smit tot een verstandige wissel door Mark Bos van het veld te halen. De kleine spits was weer eens met van alles bezig behalve met voetballen zodat zijn rendement duidelijk onder de maat was. Voor Bos kwam Rick Johannes binnen de lijnen. In de 81minuut kwam Stedum vervolgens op 3-1 door een goal van Siebrand Dijkema die een voorzet van Tiemen Pestman in tweede instantie keurig binnenschoot. Zestig seconden later stond het vervolgens 4-1 voor de Stedumers toen Diederik Dijk zich door een matig georganiseerde defensie slingerde en vervolgens doelman Gjaltema kansloos liet. En in de 85minuut zorgde weer Diederik Dijk dat het 5-1 werd in Stedum wat gezien het spelbeeld wat geflatteerd genoemd mocht worden. Maar dat deed aan de prestatie van de thuisploeg uiteindelijk niets af. Want zaterdagmiddag was er in Stedum maar een ploeg die recht had op de zege en dat was een als team beter presterende thuisploeg.Stedum-Noordpool:5- 1(0-0)55. Tiemen Dijk 1-0, 57. Diederik Dijk 2-0, 68. Haan 2-1, 81. Siebrand Dijkema 3-1, 82. Diederik Dijk 4-1, 85, Diederik Dijk 5-1Scheidsrechter: Van Leeuwen (Peize)Gele kaarten: Tiemen Pestman(Stedum), Rick Bos, Dries(Noordpool)Stedum: Zijlema: Tillema, Tiemen Dijk, De Jonge, Harmen Pestman; Tiemen Pestman, De Graaf, Diederik Dijk, Robbert Slager; Santing Siebrand DijkemaNoordpool: Lalkens(46. Gjaltema); Klip, Dries, Eleveld, Grol; Da Silva Piloto(46. Arjen Bos), Rick Bos, Goguadze, Van der Velden; Mark Bos(67. Johannes)