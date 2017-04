SV Bedum krijgt te weinig tegen Noordscheschut.

SV Bedum verloor zaterdag veel in het uitduel tegen Noordscheschut. Niet alleen werd de wedstrijd verloren, en daardoor de kans op de derde periode, maar het moest na ruim zestig minuten ook nog eens verder zonder doelman Lars van der Sluis die met een rode kaart werd weggestuurd.Al in de veertiende minuut zag het er goed uit voor SV Bedum toen Wilco Stolwijk de gasten op een 1-0 voorsprong bracht. Een stand die op dat moment ook terecht te noemen was wat in het verdere verloop van de eerste helft ook niet meer anders werd. De gasten hadden duidelijk het betere van het spel maar deden echter onvoldoende met de kansen die er kwamen. Dat zorgde dat de rust aanbrak met een 0-1 stand op het scorebord die aan het slot al een wat onvriendelijker karakter kreeg. Het thuispubliek begon zich namelijk wat meer met de arbitrage te bemoeien waar de jonge onpartijdige duidelijk gevoelig voor was. Na de pauze keerde Frank Roorda aan de kant van de bezoekers niet terug wat zorgde dat er wat aanpassingen gedaan moesten worden. Dat zorgde dat de thuisploeg meer grip op het duel kreeg en in de 53minuut op gelijke hoogte kwam. Na de gelijkmaker werd het nog onvriendelijker binnen en buiten de lijnen. Binnen de lijnen maakte de onpartijdige er een potje van en buiten de lijnen was aanhang van de thuisploeg behoorlijk nadrukkelijk aanwezig. Toen rond de 70minuut Lars van der Sluis met direct rood werd weggestuurd omdat hij buiten het strafschopgebied hands zou hebben gemaakt was aan de kant van de Bedumers de verontwaardiging groot. Men moest nu namelijk onterecht met een man minder proberen minimaal een punt uit het vuur te slepen. Iets wat uiteindelijk niet lukte omdat Noordscheschut in de slotfase invaller-doelman Jos Broekmans nog een keer wist te passeren en de Bedumers daarmee een zure nederlaag bezorgde volgens René Wollerich. ,,Helaas was de arbiter een beslissende factor. Dat is altijd jammer en helemaal als je daardoor bent uitgeschakeld voor de, in dit geval, derde periode.”