SIOS deelt punten met De Sweach

SIOS deelde in een bijzondere wedstrijd in de punten met De Sweach. In Beesterzwaag werd het namelijk 2-2 in een duel waarin SIOS-trainer Erwin Molog werd ‘ontvoerd’ door een stel vrienden om zijn vrijgezellenfeest te vieren.In Beesterzwaag begonnen SIOS De Sweach beide aan een wedstrijd met het idee dat ze nog wel wat puntjes konden gebruiken om zich definitief veilig te wanen. Dat zorgde dat beide wat afwachtend begonnen aan het duel en er in de beginfase maar weinig kansen voor beide teams te melden waren. De eerste echte grote kans voor SIOS kwam er in de 22minuut waaruit ook direct gescoord werd. Stefan Bultena was degene die zijn ploeg op voorsprong schoot. In de 40minuut kwam de thuisploeg vervolgens langszij door een goal van Robert Boek en dezelfde speler zorgde in de 44minuut ook voor de 2-1 in het voordeel van de thuisploeg. Maar nog in de eerste helft kwam SIOS weer terug tot 2-2 door een goal van Allert de Haan. Dat werd ook de ruststand wat veel beloofde voor het tweede part. Na de pauze ging het echter anders in Friesland. Daar gebeurde opeens van alles rond SIOS-trainer Erwin Molog die werd ‘ontvoerd’ richting zijn vrijgezellenfeest. Een actie waar teamleider Bert Ozinga uiteraard van op de hoogte was. Nadat Molog was meegenomen door zijn vrienden nam de meegereisde Sander Visser de honneurs waar en samen met Ozinga zorgde Visser dat SIOS met een gelijkspel huiswaarts keerde. Een puntendeling die volgens Bert Ozinga de verhouding prima weergaf. ,,We hebben twee gelijkwaardige ploegen aan het werk gezien en daarom is de 2-2 een terechte uitslag.”