SC Loppersum verspeelt dure punten

SC Loppersum verspeelde zaterdag dure punten in de strijd om het kampioenschap in 3C. De Lopsters speelden in Groningen namelijk met 1-1 gelijk tegen SC Stadspark.Voor zijn voorlaatste uitduel in de reguliere competitie moest Loppersum op bezoek bij SC Stadspark. Een SC Stadspark dat bij winst nog in de race bleef in de strijd om de derde periode. Een gegeven dat er voor zorgde dat Loppersum op zijn hoede was voor de kracht van de thuisploeg wat zorgde dat de koploper scherp aan het duel begon. Er kwamen daarom direct al de nodige kansen op een goal maar waren het de gastheren die in de 38minuut op een 1-0 voorsprong kwamen door een slippertje in de defensie van de gasten. Een voorsprong die echter niet lang stand hield want twee minuten later beroerde een van de spelers van de thuisclub de bal in het eigen strafschopgebied met de hand. Dat zorgde dat de bal op de stip ging en Jeffrey Leegstra er 1-1 van wist te maken. Gezien het aantal kansen voor de bezoekers was dit niet een juiste afspiegeling van het wedstrijdbeeld wat er voor zorgde dat verwacht werd dat Loppersum in de tweede helft wel orde op zaken zou gaan stellen. Maar niets was minder waar want een geroutineerde thuisploeg hield de linies goed gesloten. Desondanks kwamen er genoeg mogelijkheden voor de gasten maar wilde de tweede goal maar niet vallen. Dat zorgde dat het uiteindelijk bij 1-1 bleef waardoor Henk Buikema na afloop sprak van twee verloren punten. ,, We hebben echt heel veel gecreëerd maar de bal wilde er niet in. En dat maakt het tot zuur puntverlies.”