Noordwolde herstelt zich goed met zege op Grijpskerk.

Noordwolde herstelde zich zaterdag goed van de nederlaag van een week eerder tegen Appingedam. In eigen huis werd er namelijk met 3-1 van Grijpskerk gewonnen.Noordwolde had voor het thuisduel tegen Grijpskerk maar een opdracht. De drie punten moesten in eigen huis gehouden worden. De thuisploeg begon voortvarend aan deze klus want al in de 4minuut kwam er een 1-0 stand op het scorebord toen Theo Maats, na goed voorbereidend werk van Yoni van der Velde, raak schoot. Na deze snelle treffer bleef Noordwolde de bovenliggende partij waar het in de 30minuut voor beloond werd toen Laurens Groeneveld de stand op 2-0 bracht. Een stand die ook na vijfenveertig minuten nog op het scorebord stond. Na de rust kreeg vervolgens Grijpskerk wat meer grip op de wedstrijd wat in de 53minuut voor de aansluitingstreffer zorgde. Een treffer die op naam kwam van Marco Vos die daar zijn doelman Roelof Bolt, die was opgeroepen omdat vaste keeper Martin Oldmans geblesseerd was, verraste. Door de stand van 2-1 werd het vervolgens weer spannend in Noordwolde waar de thuisploeg in de tweede helft duidelijk meer moeite met de gasten had dan voor de rust. Maar richting de slotfase herpakte de formatie van Roy Kamps zich echter weer. Er kwamen wat meer mogelijkheden voor de gastheren en uit een daarvan scoorde Dannick Meima in de 80minuut de 3-1. Een stand die vervolgens niet meer gevaar kwam en Roy Kamps na negentig minuten een tevreden trainer was. ,,We hebben ons goed hersteld van de nederlaag tegen Appingedam en door het gelijkspel van Loppersum is alles om de titelstrijd weer open.”