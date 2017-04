Geen doelpunten bij Amicitia VMC-Corenos.

Corenos moest het zaterdag opnemen tegen het hoger geklasseerde Amicitia VMC. In Groningen werd het in een geen bijzonder hoogstaand duel 0-0 wat er voor zorgt dat Corenos nog steeds niet in veilige haven is.In het duel tegen Amicitia VMC kon Corenos zich in veiligheid spelen wanneer de resultaten op de overige velden een beetje gunstig waren. Beide teams begonnen wat afwachtend aan een duel dat in het verdere verloop van de eerste helft maar niet op gang wilde komen. Er kwamen voor beide teams wat mogelijkheden maar daar bleef het in de eerste helft bij. Na de pauze veranderde er niets aan het spelbeeld. Beide teams speelden namelijk te matig om echte doelrijpe kansen te creëren zodat het ook een tweede helft waarin geen doelpunten vielen. Dat zorgde uiteindelijk voor een 0-0 eindstand waar Corenos gezien de resultaten op de andere velden weinig mee opschoot. ,, Een terechte puntendeling. Beide ploegen konden te weinig brengen om recht te hebben op meer waardoor wij nog steeds niet veilig zijn,” aldus een duidelijke teamleider Frits Meeuwes.