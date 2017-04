Marum blijft in spoor door winst op ONR

Vandaag moest de strijd worden aangebonden tegen de bewoners van het land van Ellert en Brammert, een ieder ongetwijfeld bekend. ONR is een middenmoter die niet meer naar boven noch naar onder hoeft te kijken. Marum doet nog mee om promotie en kan in theorie nog kampioen worden, wellicht was dit ook de reden dat ONR tegenviel en regelrecht in het Marum-mes liep.Tom Boezerooy omzeilde in de twaalfde minuut de buitenspelval maar was daar niet zeker over, een zekere kans ging door de onzekerheid getroffen spits verloren. Toen echter een minuut later Daan Assink zijn specialiteit, de vrije trap, mocht etaleren, was er geen houden meer aan. De bal sloeg in als een granaat, wat Ellert en Brammert deed schudden en Bartje in Assen(!) van zijn sokkel deed vallen. De 0- 1 werd keurig aangetekend op het scorebord. De kansen volgden elkaar snel op en Marum wist tot tweemaal toe de bal er niet in te krijgen. vervolgens kreeg ONR de kans op de gelijkmaker. Jacob Beimers wist op onnavolgbare wijze de bal uit zijn doel te ranselen en hielp Marum hierdoor om in het goede spoor te blijven. In de 27ste minuut kreeg: "De Schorpioen" Oldewarris een voorzet op maat van Swieringa(Dennis), echter hij schoot de bal hoog over. Vervolgens een vijftal doelrijpe kansen voor Marum, afgewisseld met een enkele van ONR, waarbij niemand in staat bleek het net te laten bollen. Tom Boezerooy besloot hierna om maar weer eens op avontuur te gaan, hierbij liet hij enkele Drenten zijn hakken zien, een strakke voorzet en Martijn Kuiper was er als de kippen bij om net voor rust Marum op een veilige 0 - 2 te brengen.Na de rust ging Marum op jacht naar de beslissende 0 -3 en kreeg daar ook de kansen voor. Na een kwartier was het zover. Jordy Swieringa wilde graag de trekker overhalen en liet de kans niet onbenut; 0 -3, wedstrijd beslist. In de 85ste minuut besloot Leon Schievels de hatelijke nul van het scorebord te laten verwijderen en produceerde de 1 - 3, waarmee de spreekwoordelijke eer weer was gered. Het gif was nog niet uit de wedstrijd, vlak voor het einde wist Oldewarris zijn 16de treffer aan te tekenen; 1 -4.Na afloop even een vraag aan Jan Mulder: "Als we de laatste 3 wedstrijden winnen, dan zijn we toch wel zeker kampioen?" "Nee hoor", zegt hij lachend, "dan zijn we nu zeker dat we tweede zijn, laten we maar met beide benen op de grond blijven staan", aldus de oefenmeester die de zaakjes goed voor elkaar heeft. Misschien brengt dit Marum nog onverwacht succes. Loppersum speelt gelijk en dus loopt Marum 2 punten in en staat dus nog 2 achter met nog 3 wedstrijden te gaan, waaronder de slotwedstrijd tegen Noordwolde, die op 3 punten van de koploper staan. Hoe was het ook alweer? Twee honden vechten om een been, de derde…………………………………..?Komend weekend Boerakker tegen Noordwolde, onze gemeentegenoten hebben al laten weten bovengemiddeld trek te hebben in deze wedstrijd. Marum speelt een thuiswedstrijd tegen Stadspark, de tegenstander die koploper Loppersum bijna liet struikelen, aanvang 14.30 uur, er zijn nog kaarten……………De spanning wordt bijkans ondragelijk