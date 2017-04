VVK doet wat het moet doen

VVK speelde zondag de lastige uitwedstrijd tegen Tynaarlo, een tegenstander die thuis met 3-1 werd weg gezet. Trainer de Koe had wat personele problemen met Bakker die een lange nachtdienst had en Jansen die te laat kwam waardoor hij op de bank moest plaats nemen.Romeo Sint Maarten nam zijn plek in, en deed dat verdienstelijk. De sterke spits zorgde ervoor dat er veel aansluiting kon zijn naar voren en vanaf achteren kon je hem altijd in spelen. Daar ontstond ook de eerste goal uit, Sint Maarten werd ingespeeld, hield de bal vast en daardoor klapte linksback Danny Mulder erover heen, kreeg hem goed mee en stifte de bal over de uitkomende keeper heen, 0-1! VVK had daarna uitstekende mogelijkheden met Quimuena die de keeper trof en Sint Maarten en Djukic die beiden het houtwerk troffen, en zoals het gezegde luidt krijg je hem dan ook gepresenteerd met werkelijk de eerste aanval van Tynaarlo, was het ook raak, 1-1. VVK rechtte de rug en schoot voor rust nog de 1-2 in, waarin Quimuena de keeper zag komen en beheerst de bal naar de verre hoek krulde, 1-2! Trainer de Koe maande op scherpte en wilde dit ook een keer vast houden. Dat gebeurde dan ook in de tweede helft, de moe gestreden Sint Maarten werd vervangen door Jansen en ook Elisa werd vervangen door Roy Bardewee. Esteban van Spil schoof daardoor naar de rechtsback positie waar Bardewee de linkshalf positie beklom. VVK startte de tweede helft goed en kwam daarbij direct aan goede mogelijkheden voor Jansen, deze mist echter waar hij normaal het vizier wel op scherp heeft staan. Echter kwam de mooiste goal op het laatst, na ongeveer 15 minuten in de tweede helft besloot Gonzalez maar eens op goal te schieten en deze zat er fantastisch in, 1-3 en de nekslag voor Tynaarlo die het daarna ook wel geloofde. Volgende week de topper tegen Bedum, die na de winterstop bijna geen punten meer laten liggen.