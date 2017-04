EKC 2 dames ruim langs GSVV The Knickerbockers 8

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) kenden zaterdag 22 april wederom een glorieuze middag. Tegenstander waren de studentes van GSVV The Knickerbockers 8 uit Groningen dat op eigen veld EKC met 7-3 versloeg. Het zou nu echter anders gaan.EKC startte met de wind tegen en had daar dan ook wat moeite mee. Het was dan ook TKB dat al na 2 minuten met hulp van de wind op 0-1 kwam. Het lukte EKC om in de 7e minuut gelijk te komen. Na een goede pass wist Ryanne Bakker de stand weer gelijk te trekken: 1-1. Een minuut later nam de thuisploeg ineens de leiding. Charlotte van Dort bediende Iris Knol die met een verrassend schot de 2-1 op het scorebord zette terwijl de TKB-verdediging elkaar aankeek. Toch gaf TKB het niet op. De studentes waren ook vaak voorin met kansen maar keepster Christina Prins stond ook nu weer paraat en keerde vooralsnog de TKB-inzetten. Ook gingen enkele inzetten van de gasten net naast. Ook EKC kreeg haar mogelijkheden. Zo werd een vrije trap van Sanne Werkman door de keepster opgevangen en schoot Charlotte van Dort over. Tussendoor moest keepster Prins ingrijpen om haar ploeg voor een tweede tegentreffer te behoeden. Na een half uur spelen kwam EKC op 3-1 nadat Marijn Nienhuis een voorzet goed inschoot. Nadat Inge Mulder de lat raakte kwam TKB middels een goed benutte strafschop na hands in de 33e minuut weer dichterbij: 3-2. Hierdoor kreeg TKB meer hoop en moest keepster Prins nog enkele malen aan de bak om te beletten dat de blauwhemden dichterbij kwamen. Aan de andere kant kwam ook EKC er niet meer door zodat het bij de rust nog 3-2 stond.Na de rust speelde EKC met de wind in de rug en zou het uiteindelijk doordrukken. TKB begon eerst nog wat feller maar dit werd al na een minuut afgestraft toen Inge Mulder de bal op Anouk Koster plaatste die de 4-2 inschoot. EKC ging door en in de 51e minuut lag ook de 5-2 in het net na een treffer van Iris Knol. De thuisploeg wilde nu meer en kreeg dat ook in de 58e minuut. Nu zorgde Charlotte van Dort voor de 6-2. Hierna zakte EKC toch wat in en kwam TKB wat meer opzetten. Dit betaalde zich in de 72e minuut uit. Eerst wist Christina Prins nog te redden maar in de rebound werd ze alsnog geklopt: 6-3. Hierna nam EKC weer het heft in handen. Nadat Sanne Werkman haar schot nog gestopt zag door de TKB-keepster in de 75e minuut was ze een minuut later wel succesvol. Ze ging na aangespeeld te zijn alleen door en noteerde de 7-3. De tegenstoot van TKB ging net over. Toch kregen de stadjers veel ruimte van EKC zonder daar iets mee te doen. Het was wederom EKC dat haar voorsprong verder opvoerde. Marijn Nienhuis werd aangespeeld, toog naar het TKB-doel alwaar ze de keepster uitspeelde en de stand op 8-3 stelde in de 79e minuut. Daarna wilde EKC eigenlijk naar de 10 doelpunten maar ondanks enkele pogingen (Marijn Nienhuis en Inge Mulder) lukte dat niet meer zodat 8-3 ook de eindstand werd. Hiermee pakte EKC 2 haar vierde en tevens grootste overwinning van het seizoen. Komende zaterdag spelen de dames wederom thuis in Eenrum, aanvang 12.00 uur, tegen Rood Zwart Baflo uit het gelijknamige dorp gevolgd door het sleutelduel EKC 1-SV Bedum 1 om 14.00 uur waarbij EKC moet winnen om uit de promotie/degradatiewedstrijden weg te komen.