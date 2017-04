Drachtster Boys maakt geen misstap in Heerhugowaard

Na een euforische week door de Drachtster bekerwinst stond vrijdag 21 april in Heerhugowaard de competitiewedstrijd tussen Reiger Boys en Drachtster Boys op het programma. Voor Drachtster Boys was de inzet nog steeds het handhaven van de tweede plaats op de ranglijst. Reiger Boys kon vrijuit spelen, want voor hen stond er niks meer op het spel.Vanaf het beginsignaal was het een open wedstrijd. Beide ploegen maakten veel fouten. Dit resulteerde in veel kansen aan beide kanten. Marian Meijer was in de beginfase gevaarlijk namens Drachtster Boys. Voor Reiger Boys testte Aaike Verschoor de scherpte van Teuny Bosma.Na vijf minuten was het raak voor de thuisploeg. Lotte Bijl draaide goed weg bij haar tegenstander en schoot vervolgens laag in de korte hoek; 1-0.Reiger Boys was in de beginfase net iets overtuigender en speelde elkaar de ballen strakker in.Halverwege de eerste helft zette Reiger Boys met een eigen doelpunt Drachtster Boys weer op gelijke hoogte. Esra van der Heide zette de bal goed voor na goed voorbereidend werk aan de zijkant. De verdedigster wilde voorkomen dat de bal bij Bernou Hijlkema terechtkwam, maar schoof de bal hierdoor onfortuinlijk langs keepster Jacky Reus; 1-1.Reiger Boys deed snel wat terug. Door miscommunicatie speelde Jessie Prijs een intrap in de voeten van Britt Buscher. Zij kon van dichtbij de bal simpel in de korte hoek schieten en zette Reiger Boys weer op voorsprong; 2-1.Trainer Hoekstra nam al vroeg een time-out en de boodschap was duidelijk; Het moest sneller en scherper aan de kant van Drachtster Boys.Een afstandsschot van Esther van Toledo werd gekeerd door Jacky Reus, maar ze kon de bal niet klemmen. Jessie Prijs kon van dichtbij binnentikken, maar Reus reageerde zeer snel en redde ook deze inzet.Niet veel later kende Reus een ongelukkiger moment. Een poging van afstand van Marian Meijer ging via de hak van de keepster in het doel; 2-2.Drachtster Boys ging uiteindelijk nog met een voorsprong de kleedkamer in. Jessie Prijs kwam achterin goed voor haar tegenstander en dribbelde met de bal door het midden. Zij kreeg alle ruimte en zo kon ze de bal diagonaal binnenschieten; 2-3.Aaike Verschoor probeerde nog wat terug te doen, maar Atty Eelkema en Teuny Bosma zorgden ervoor dat de gasten met een voorsprong de tweede helft mochten beginnen.Waar de eerste helft voor de neutrale toeschouwer erg aantrekkelijk was, begon de tweede helft van beide kanten voorzichtig. Toch breidde Drachtster Boys al vrij snel de voorsprong uit. Een goede voorzet van Esther van Toledo kwam terecht bij Jessie Prijs. Zij schoot de bal van dichtbij hard in de korte hoek; 2-4. Sanne Bijlstra was niet veel later dichtbij de volgende treffer. Een goede voorzet van Vera Veelers schoot zij hard op de paal.Halverwege de tweede helft begon Drachtster Boys meer kansen te creëren. Bernou Hijlkema gaf de bal hoog voor. Bij de tweede paal kon Rianne Mulder de bal binnenschuiven; 2-5.Reiger Boys kreeg nog wat kleine kansjes via Lotte Bijl en Aaike Verschoor, maar kon dit niet omzetten in doelpunten.Drachtster Boys was een stuk efficiënter. Marian Meijer onderschepte de bal en dribbelde naar voren. Op het juiste moment legde ze de bal goed breed op de meegelopen Esra van der Heide. Zij kon van dichtbij de 2-6 binnenschuiven.Rosa Kruijver kreeg een grote kans voor de thuisploeg. Zij onderschepte een pass in de achterhoede van Drachtster Boys. Voor open doel schoot ze naast.Ook in de slotfase werd er nog gescoord. Met een goede intrap stuurde Bernou Hijlkema Vera Veelers weg. Laatstgenoemde gaf vanaf rechts een goede voorzet op Rianne Mulder. Mulder maakte vervolgens haar tweede van de avond; 2-7.Het slotakkoord was voor Reiger Boys. Uit een corner scoorde Chantal Hendriksen zes seconden voor tijd de 3-7.Met deze overwinning blijft Drachtster Boys op de tweede plaats staan. Volgende week mogen zij het thuis opnemen tegen FC Gelre. Een mooie testwedstrijd, want ook FC Gelre zal actief zijn in de play-offs voor het landskampioenschap. Reiger Boys mag volgende week op bezoek bij KTP Nieuw Roden.Selectie Reiger Boys: Jacky Reus, Rosa Kruijver, Chantal Hendriksen, Danique Nagel, Judine Castricum, Britt Buscher, Aaike Verschoor en Lotte Bijl.Selectie Drachtster Boys: Teuny Bosma, Sanne Bijlstra, Rianne Mulder, Esther van Toledo, Vera Veelers, Lotte Donath, Jessie Prijs, Esra van der Heide, Marian Meijer, Bernou Hijlkema, Atty Eelkema en Richelle Gordijn.