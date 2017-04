Elke week lees je wel op facebook iets over de ‘kelderklasse’. Nou vandaag stond er een wedstrijd op het programma dat werkelijk letterlijk en figuurlijk hieraan voldeed. Stedum 2 moest naar Helpman 5. Een duel onderin de reserve 5klasse waarbij het team van Rooie Rinus en Pedaalemmer zeker een team is waar je leuk tegen kunt voetballen.Omdat dit een duel was in de onderste regionen konden we het duel dus letterlijk een kelderklasse duel noemen. En tja.. dan vraag je natuurlijk af waarom het dan figuurlijk een kelderklasse is?? Nou ja na 1 helft deed zich iets voor wat alleen maar op deze niveaus kan voorkomen. Zonder dat we van te voren waren ingelicht ging de scheidsrechter van de eerste helft de tweede helft voetballen en ging een andere speler fluiten. Heel bijzonder als je dit niet van te voren weet. Maar goed dat had niks veranderd aan de uitslag.Stedum 2 verloor deze middag met 4-0 en had zeker gezien de eerste helft niet met 1-0 de rust in hoeven te gaan maar een ruststand van 1-3 was zekers verdiend geweest. In de 2helft was het verzet van de Stedumers snel gebroken nadat Helpman snel op een 3-0 kwam. Toch had Stedum nog een paar kansen maar deze waren niet aan Wolter en Jeroen besteed. Wolter strandde op de keeper en Jeroen kopte tegen de paal. En zo verloor Stedum na een goed gelijk spel tegen Amicitia (de nummer 2) en een nederlaag tegen koploper Mamio nu van een ploeg onderin in de ‘Kelderklasse’ wat zeker niet nodig was geweest. Hopelijk kunnen we volgende week bij Potetos weer stunten want ook Stedum 1 moet daar voetballen en zo kunnen wel elkaar steunen daar. Kom op boys volgende week 3 punten.