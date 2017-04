Warffum aan een helft voldoende voor winst: 3-1

Vier goals, een rode kaart, ongeveer dertig toeschouwers en een scheidsrechter die helemaal uit Ureterp moest komen waren de opmerkelijkste momenten rond en tijdens het duel Warffum-Groen Geel. Want verder stelde het allemaal niet veel voor in Warffum waar de thuisploeg met 3- 1 aan de goede kant van de score bleef.Na de winst van donderdagavond op streekgenoot Kloosterburen zat er nog een theoretisch kans in dat Warffum nog een rol kon spelen richting de nacompetitie. Een mogelijkheid die Simon Bos voorafgaand aan het duel op paaszondag tegen Groen Geel niet heel erg groot achtte. ,, We moeten dan zelf alles winnen en dan nog zijn we afhankelijk van de ploegen boven ons. Dus dat wordt een lastig verhaal,” aldus de trainer van Warffum die zondag over een volledige selectie kon beschikken. Dat betekende dat Hilbert Korthuis, Joey Peerbolte en Rick Kloosterhuis op de bank mochten beginnen. De beginfase van het duel in Warffum gaf direct het beeld dat Warffum de bovenliggende partij was. Groen Geel begon namelijk slap aan het duel waar de Warffumers in het eerste kwartier echter maar weinig mee deden. In de 18minuut kwam de thuisploeg eindelijk op voorsprong. Een pass van de sterk spelende Teun Venhuizen bereikte op de linkervleugel Roel Klinkhamer. De linkermiddenvelder leverde vervolgens een prima voorzet af die, voordat Bartel Klinkhamer gevaarlijk kon worden, door Michiel Bankertsen achter zijn eigen doelman Klaas Jan Boersma werd gekopt. Een 1-0 voorsprong die vijf minuten later door de thuisploeg werd verdubbeld. Op een pass van weer Teun Venhuizen, die als centrale verdediger de absolute uitblinker bij de geelhemden was, ging Patrik Pieterman goed door. De middenvelder werd nog wel gehinderd door Michiel Bankersen en Remon Tanis maar de sterke Pieterman wist keurig overeind te blijven en liet even later doelman Boersma met een strakke schuiver kansloos. Groen Geel zette daar in de eerste helft maar weinig tegenover. De stadjers hadden in de morgenuren namelijk een team bij elkaar moeten schrapen omdat voor sommige spelers het paaseieren zoeken of het deelnemen aan een paasbrunch een hogere prioriteit had dan het voetballen tegen Warffum. Dat zorgde dat de weerstand van de bezoekers minimaal was en men zelfs moest toestaan dat de gastheren nog voor de rust een derde keer wisten te scoren. In de 42minuut strafte Bartel Klinkhamer namelijk slecht verdedigen van de stadjers namelijk goed af waardoor beide ploegen drie minuten later met een 3-0 stand de rust ingingen. Was het voor de rust niet best in Warffum, na de pauze werd dat niet veel beter. Groen Geel maakte geen aanstalten om wat meer strijd in de wedstrijd te gooien en ook aan de kant van de thuisploeg gebeurde er maar weinig sprankelends meer. Zo werd het in de tweede helft een, zoals een toeschouwer het noemde,met maar weinig hoogtepunten. Maar in de 72minuut was daar opeens een opmerkelijk moment. Warffum-speler Roel Klinkhamer raakte geblesseerd waarop Remon Tanis de bal op de eigen helft over de zijlijn schoot. Nadat Roel Klinkhamer weer was opgelapt zou het logisch zijn geweest dat Warffum de ingooi zou nemen. Maar scheidsrechter De Haan, die zijn actieradius wel wat te wensen overliet, vond het vervolgens prima dat Groen Geel de inworp voor zijn rekening nam en ook direct maar een gevaarlijke aanval opzette. In de 80minuut had Warffum vervolgens op 4-0 moeten komen toen Gert Jan Dijkhuizen door de verdediging van Groen Geel brak. De spits stormde op doelman Boersma af met naast zich Bartel Klinkhamer. Maar in plaats van dat Dijkhuizen de bal breed legde op zijn ploeggenoot probeerde hij Michiel Bankersen uit te kappen en was de kans op een vierde treffer verkeken. Twee minuten later was daar vervolgens de black-out van Gertjan Meijer. De middenvelder brak op de rechtervleugel door de defensie van de gasten en kwam binnen het strafschopgebied Remon Tanis tegen. Tanis trok vervolgens Meijer aan zijn shirt half onderuit zodat ook deze aanval van de Warffumers de geschiedenisboeken in kon. Maar als reactie op het shirtje trekken van Tanis, sloeg Meijer vervolgens zijn opponent. Een actie die werd gezien door onpartijdige De Haan en die de Warffumer een rode en Tanis een gele prent opleverde. Na dit intermezzo wat totaal niet in het verder sportief duel paste was er vervolgens grote paniek aan de kant van de thuisploeg. Paniek omdat het tiental binnen de lijnen niet wist hoe men het op moest lossen om een 3-0 voorsprong tegen een zwak acterende Groen Geel moest verdedigen. Een paniekreactie wat er voor zorgde dat de bezoekers besloten om wat gerichter aan aanvallende activiteiten te gaan denken. Iets wat in de 85minuut uiteindelijk voor een 3-1 stand zorgde. Slecht uitverdedigen van de thuisploeg zorgde dat aan de kant van Groen Geel speler/trainer Koen van der Laan in balbezit kwam. Van der Laan speelde de bal vervolgens prima door op de vrijstaande Harm Kooiker die met een schuiver in de verre hoek doelman Rodney Ritsema kansloos liet. Even was er in Warffum nog de verwachting dat het in de slotminuten nog spannend kon worden. Iets waar maar weinig van terecht kwam omdat het Groen Geel zondagmiddag simpelweg aan kwaliteit ontbrak om het de thuisploeg echt lastig te maken. Zo bleef het daarom bij een 3-1 overwinning voor de thuisploeg die daar gezien het spel van vooral voor de rust het meeste recht op had.Warffum-Groen Geel: 3-1(3-0)18. Bankersen 1-0(e.d.), 23. Pieterman 2-0, 42. Bartel Klinkhamer.Scheidsrechter: De Haan(Ureterp)Gele kaart: Tanis(Groen Geel)Rode kaart: Meijer(Warffum)Warffum: Ritsema; David Kloosterhuis, Zantingh, Venhuizen, Bulthuis; Bello(46. Peerbolte), Meijer, Roel Klinkhamer(72. Korthuis), Pieterman(65. Rick Kloosterhuis),Groen Geel: Boersma; Bankersen, Deijlen, Smalbil, Visscher; Staats, Luschen, Van der Laan. Kooiker; Tanis, Buitenkamp.Ruimer moeten winnen:Simon Bos was na afloop duidelijk over het door Warffum met 3-1 gewonnen duel tegen Groen Geel. ,,We kwamen al voor de rust op een mooie 3-0 voorsprong maar hebben daar in de tweede helft geen goed vervolg aan kunnen geven. Dat was jammer want als we direct na de rust een vierde goal hadden gescoord had het ook zo maar 7 of 8-0 kunnen worden.”