FC LEO laat twee dure punten liggen tegen De Lauwers

In Leens was het gras mooi groen en in de rust waren de koekjes bij de koffie lekker. Veel meer positiefs viel er helaas niet te melden over het duel tussen FC LEO en het al gedegradeerde De Lauwers. Een wedstrijd die een 3-3 als uitslag kreeg wat gezien het spel van beide teams absoluut terecht te noemen was.Het verhaal was zaterdagmiddag voor FC LEO duidelijk. De ploeg uit Leens moest het thuisduel tegen het al gedegradeerde De Lauwers winnen om aansluiting te houden met Opende en VVK. Een gegeven waar trainer Gerke Kersaan goed van was doordrongen. ,,Vandaag telt er maar een ding en dat zijn de drie punten in eigen huis houden. Punten die we hard nodig zullen hebben willen we de nacompetitie ontlopen,” aldus Kersaan die voor het duel tegen De Lauwers kon beschikken over een redelijke fitte selectie.Al binnen twee minuten na het eerste fluitsignaal kon het plan van de thuisploeg om het sterk verjongde De Lauwers op een pak slag te trakteren de prullenbak in. Bij de eerste aanval van de gasten ging doelman Marco Wichers namelijk behoorlijk in de fout. De goalie liet duidelijk horen dat hij de pass van Peter Zijlstra zou onderscheppen zodat Jeroen Batema besloot om een drastische opruimingsactie achterwege te laten. Helaas voor Batema besloot Wichers om wel te roepen maar niet tot daden over te gaan waardoor het even later 0-1 stond omdat Joachem Boog met dit buitenkansje wel raad wist. Zes minuten later stond het echter weer gelijk in Leens toen Peter Kolkena vanaf links een corner mocht nemen. De rechterspits trapte de bal goed voor het doel waar Frank Veenwijk zijn kwaliteiten als kopper liet zien door de bal keurig achter doelman Kempenaar te knikken: 1-1. Na deze twee snelle treffers was de verwachting dat de thuisploeg het heft meer in handen zou nemen tegen een tegenstander die niet alleen al was gedegradeerd maar ook met een groot aantal A-junioren in de basis was begonnen. Maar niets was echter minder waar want het duel in Leens werd er al snel een uit de categorie,. De thuisploeg speelde namelijk in een veel te laag tempo om het de bezoekers echt moeilijk te maken en de kansen die het daardoor kreeg waren te verwaarlozen. Daarbij hadden de gastheren ook nog eens het geluk dat Frans van Wieren in de 33minuut het vizier niet op scherp had staan. De 17-jarige aanvaller kreeg veel te veel ruimte van zijn tegenstander Coen Smit maar deed vervolgens niets met de enorme kans die hij kreeg. Was Van Wieren namelijk iets rustiger gebleven dan had het gewoon 1-2 gestaan in Leens. Zo bleef het dus 1-1 wat ook de ruststand was na een dramatisch slechte eerste helft. Na de thee, en voor de toeschouwers koffie met een heerlijk koekje als extra traktatie, kwam bij de thuisploeg Marco Rietema in het veld voor Peter Kolkena en bij De Lauwers Martijn Fokkema voor Barry Nauta. Wissels die niet direct voor een opleving van de wedstrijd zorgden. Er kwamen aan het begin van de tweede helft wel wat meer kansjes voor beide ploegen op een tweede treffer maar veel stelde dat allemaal niet voor. Want de thuisploeg ‘knoeide’ ook na de rust maar wat aan tegen de gasten uit Warfstermolen die met een goed uitgevoerde counter probeerden een tweede goal te forceren. Iets waar men in de 59minuut ook daadwerkelijk in slaagde. Op het middenveld werd Sander Wilpstra geen strobreed in de weg gelegd zodat de middenvelder met een fraaie steekbal Frans van Duinen op avontuur kon sturen. Waar de aanvaller in de eerste helft niet koelbloedig genoeg was bleef Van Wieren nu wel kalm en bracht hij zijn ploeg hernieuwd aan de leiding: 1-2. Een voorsprong die drie minuten later weer was verdwenen. Hans Hofman veroverde op de rechtervleugel de bal op Robert Ozinga. Wat volgde was een voorzet op Rowan Rozema die maar weinig ruimte nodig had om de 2-2 achter doelman Marcel Kempenaar te schieten. Na de gelijkmaker van de thuisploeg was er weer de hoop van de eigen aanhang dat hun favorieten nu wel door zouden drukken om de drie punten in eigen huis te houden. Maar ook in de tweede helft was het onvoldoende wat de oranjebrigade liet zien om een eventuele zege te rechtvaardigen. Een zege die er toch leek te komen toen FC LEO in de 73minuut een strafschop mocht nemen. Aanvoerder Robert Ozinga maakte binnen de beruchte lijnen hands en de warrig acterende arbiter Ndjialeu wees gedecideerd naar de stip. Rowan Rozema nam vervolgens zijn verantwoordelijkheid en schoot de bal onhoudbaar langs doelman Marcel Kempenaar: 3-2. Een voorsprong die uiteraard luid bejubeld werd in Leens waar men in de 83minuut bijna weer had kunnen juichen toen Coen Smit mee ten aanval trok. Maar jammer voor alles en iedereen aan de kant van FC LEO zag de linkervleugelverdediger zijn schot op de lat uiteenspatten. Maar De Lauwers wilde zich nog niet bij een nederlaag neerleggen want de gasten bleven de aanval zoeken en waar ze in de slotfase voor werden beloond. Nadat Frank Veenwijk in de 85minuut eerst nog een domme gele kaart had gepakt waardoor hij volgende week in het duel tegen Waskemeer een schorsing mag uitzitten, mocht De Lauwers in de 87minuut nog een corner nemen. Een corner die door Martijn Fokkema prima werd voorgeschoten en waaruit Peter Zijlstra op uitstekende wijze de 3-3 achter een kansloze doelman Wichers kon koppen. Een derde treffer van de gasten die bij de Leensters uiteraard voor een enorme deceptie zorgde. In de resterende tijd probeerde de thuisploeg nog wel om iets te forceren maar precies eender als in de voorgaande minuten was het te weinig om De Lauwers echt in de problemen te brengen. Dat zorgde dat het duel eindigde in een 3-3 eindstand na een duel waarin er aan de kant van de Leensters teveel spelers waren die het aan de juiste instelling ontbrak om tot het gaatje te gaan in de strijd om de nacompetitie te ontlopen.FC LEO- De Lauwers: 3-3(1-1)2. Boog 0-1, 8. Veenwijk 1-1, 59. Van Wieren 1-2, 62. Rozema 2-2, 73. Rozema 3-2(str.)Scheidsrechter: J.M Ndjialeu (Groningen)Gele kaarten: Veenwijk, Hofman( beide FC LEO), Zijlstra, Robert Ozinga( beide De Lauwers)FC LEO: Wichers; Marc van der Klei(66. Erik Smit), Poort, Coen Smit, Batema; Kadijk, Hofman, Schuttenbeld, Kolkena(46.Rietema), Veenwijk, Rozema.De Lauwers: Kempenaar; Pieter Ozinga, Paauw, Zijlstra, Robert Ozinga; Wilpstra, Nieuwenhuis, Nauta (46. Fokkema), Van Wieren; Grijpma, Boog.Dramatisch:Gerke Kersaan was na afloop duidelijk over het gelijkspel van zijn team. ,,Zwaar onvoldoende qua beleving. We hebben te weinig gebracht om het De Lauwers lastig te maken en waardoor we hele dure en broodnodige punten hebben laten liggen. En ik kan je verzeker daar ben ik wel goed ziek van.”