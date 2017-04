Stevige nederlaag Kloosterburen

Kloosterburen ging paaszondag fors onderuit. In Glimmen werd het uitduel tegen Tynaarlo namelijk met 6-2 verloren terwijl de rust nog aanbrak met een 2-2 op het scorebord.Het duel tussen Tynaarlo en Kloosterburen werd zondag in Glimmen gespeeld omdat de Drenten een complete renovatie van het eigen sportpark te wachten staat. In Glimmen begon Kloosterburen voortvarend aan het duel want al na vier minuten bracht Bart Korhorn de stand op 0-1. Tien minuten later stond het echter weer gelijk in Glimmen door een goal van Marcel Drent. Vervolgens bleef het duel gelijk opgaan met voor beide teams kansen op meer. In de 38minuut was het vervolgens Tynaarlo dat door een doelpunt van Wouter Schenk op 2-1 kwam. Een voorsprong die niet lang stand hield want drie minuten later zorgde Lex Stok er voor dat beide ploegen met een 2-2 stand de kleedkamer opzochten. Na de thee werd het vervolgens een heel ander duel. Kloosterburen kreeg het wat meer aan de stok met de arbitrage. Iets wat het spel van de withemden niet ten goede kwam waardoor Marcel Drent al in de 54minuut de 3-2 kon scoren. Na deze derde treffer van de thuisploeg was het wel gedaan met een ook nu weer met de nodige invallers spelende Kloosterburen. Tynaarlo bleef in het verdere verloop van de tweede helft de bovenliggende partij en wist, door twee goals van Wouter Schenk en een van Mike Koops, de ploeg van Pieter Oosterhuis een stevige 6-2 nederlaag te bezorgen. Een nederlaag die volgens Serge Martini niet nodig was geweest. ,,In de eerste helft waren we gelijkwaardig maar na de rust vergaten we te voetballen en liepen we steeds achter de feiten aan.”