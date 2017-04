Benauwde zege SV Bedum bij hekkensluiter Farmsum

SV Bedum boekte zondagmiddag een belangrijke maar benauwde zege. In Farmsum werd er namelijk maar met 1-0 gewonnen van de hekkensluiter in zondag 5D.SV Bedum moest na het inhaalduel op donderdag tegen Eenrum op eerste paasdag in Farmsum inhalen tegen de plaatselijke hoofdmacht die in de competitie op de laatste plaats stond. Een duel wat op papier geen probleem voor de Bedumers mocht zijn maar wat anders liep. De gasten namen vanaf het begin uiteraard direct het initiatief maar deden met de kansen die er kwamen vrijwel niets. Dat zorgde dat het in Farmsum een spannende aangelegenheid bleef tot vlak voor de rust Thijs Helder de Bedumers eindelijk aan de leiding bracht. De middenvelder begon weer eens aan een van zijn befaamde rushes en besloot vervolgens tot iets wat een kruising tussen een schot en een voorzet was. Een actie waar de Farmsum-goalie het antwoord op schuldig moest blijven zodat de gasten niet veel later met een 0-1 voorsprong de rust ingingen. Na de pauze was het vervolgens helemaal eenrichtingsverkeer in Farmsum. De thuisploeg had niets meer in de melk te brokkelen tegen de kampioenskandidaat die echter maar niet in zijn normale spel kon komen. De paarshemden creëerden zich voldoende kansen op meer goals maar tussen het creëren en het benutten van de mogelijkheden zat zondagmiddag een wereld van verschil. Dat zorgde dat het uiteindelijk voor de Bedumers bij een 0-1 overwinning bleef in een wedstrijd die volgens Dick Visser de slechtste wedstrijd van het seizoen was die zijn ploeg had gespeeld. ,, Het was echt heel slecht van onze kant. We kregen een vracht aan kansen maar deden daar niets mee.”