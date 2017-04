SIOS in tweede helft naast Opende

SIOS en Opende deelden zaterdag broederlijk de punten in een duel dat duidelijk twee helften kende. Was het de thuisploeg die voor de rust op een 2-0 voorsprong kwam, na de pauze scoorde SIOS twee keer waardoor het duel in 2-2 eindigdeSIOS had voor de rust de sterke wind tegen in Opende. Dat zorgde voor een duidelijk veldoverwicht voor de thuisploeg die in de 30minuut door Arnold Oosterbaan op 1-0 kwam. Tien minuten later zorgde Jarno Westerhof vervolgens voor de 2-0 en begon het er donker uit te zien voor SIOS. De 2-0 achterstand werd ook de ruststand in duel waarin SIOS zich in de tweede helft herpakte. Met de sterke wind in de rug ging de ploeg uit Sauwerd op jacht naar de aansluitingstreffer die er in de 58minuut ook daadwerkelijk kwam. Reinder Haaksema werd in strafschopgebied van de gasten neergelegd en de onpartijdige wees naar de stip. De strafschop werd vervolgens benut door Sander Bultena zodat het weer spannend werd in Opende. Een situatie waar de aanhang van de thuisploeg duidelijk moeite mee had want de commentaren richting de spelers en staf van SIOS waren redelijk onbeschaafd te noemen. Dat zorgde voor een vervelend sfeertje, wat ook nog eens werd opgestookt door Opende-trainer Wietze van der Veen, waardoor de onpartijdige besloot om rond de 65minuut beide ploegen voor vijf minuten naar binnen te sturen. Een afkoelingsperiode waar SIOS sterker uitkwam dan de thuisploeg. Want in de slotfase zorgde invaller Jacob de Haan namelijk voor de terechte gelijkmaker. In de nog resterende minuten kwam er vervolgens geen verandering meer in deze stand zodat SIOS met een 2-2 gelijkspel huiswaarts keerde. Een gelijkspel waar trainer Erwin Molog niet helemaal tevreden mee was. ,,Qua veldspel waren wij de betere partij en had er meer ingezeten. Maar door het sfeertje in Opende moeten we misschien maar blij zijn met een punt.”