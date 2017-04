ZEC maar een helft bij de les.

ZEC verloor zaterdagmiddag kansloos van Potetos uit Groningen. Na een ruststand van 1-1 werd het in Zandeweer uiteindelijk een ruime 6-1 nederlaag voor de gastheren.Al vroeg in de wedstrijd kwamen de gasten uit Groningen door een doelpunt van Richard Zolfaghari op 0-1 maar binnen het half uur stond het door een goal van Roland Boelema weer 1-1 in Zandeweer. Een stand waar voor de rust ook geen wijziging meer in kwam. Direct in de tweede helft mocht Potetos een strafschop nemen die door Quin Mekel beheerst achter doelman Jacco Knol werd geschoten. Niet veel later stond het 1-3 in Zandeweer toen weer Quin Mekel voor de bezoekers scoorde. Een goal waar overigens een duidelijk buitenspelluchtje aan zat. Na de derde goal van Potetos was de weerstand bij de thuisploeg gebroken en konden de bezoekers hun voorsprong nog verder uitbreiden. In de 78minuut bracht Jaap Karssies de stand op 1-4 en in de slotfase bracht dezelfde Karssies de stand op 1-5. Daarmee was het leed voor de thuisploeg echter nog niet geleden want in de 90minuut bepaalde Henk-Jan Bijmolt de eindstand uiteindelijk op 1-6. Een eindstand die echter niet nodig was geweest wanneer ZEC het goede spel van in de eerste helft ook na de rust had laten zien.