Bedum boekt belangrijke zege op Eenrum (2-3).

Eenrum en SV Bedum maakten er donderdagavond in Eenrum een spannende krachtmeting van. In een wedstrijd die van het begin tot het einde boeide waarin de Bedumers voor en de Eenrumers na de rust de bovenliggende partij werd het uiteindelijk een 2-3 zege voor SV Bedum dat daarmee over geluk niet te klagen had.Ronald Bouwman kon behalve over de al langdurig geblesseerde Sybolt Lindenbergh voor het duel tegen SV Bedum over een fitte selectie beschikken. Dat betekende dat Bouwman keuzes kon maken waardoor er voor Adem Secer deze keer geen basisplaats was. De spits was een paar dagen eerder in het duel tegen zijn plaatsgenoten uit Woltersum dusdanig egoïstisch geweest dat hij voor het topduel tegen Bedum op de reservebank plaats mocht nemen. ,,Wat Adem zondag liet zien kon echt niet,” aldus Bouwman die voor het duel tegen Bedum verder koos voor een wat behoudende speelwijze. ,,We laten Bedum het spel maken en wanneer ze door de veldomstandigheden in de problemen komen hopen we in de omschakeling toe te slaan.” Dat laatste hoopte Dick Visser uiteraard te voorkomen maar Visser wist ook dat zijn team het op een zware grasmat lastig ging krijgen. ,,Gelukkig is het veld gemaaid maar ik zal niet ontkennen dat wij liever op kunstgras spelen. Als we hier weten te winnen dan gaan we het Blauw Geel’15 nog lastig maken. Helaas missen we de geblesseerde Arjan Darwinkel als doelman waardoor A-junior Julian Walraven vanavond het doel verdedigd.”Al in de eerste minuut van de wedstrijd had Bedum op een 0-1 kunnen komen. De eerste aanval leverde de gasten namelijk een corner op die door Jesse Fokkema goed werd voorgegeven en Thijs Rietvoort met een snoeiharde kopbal het Eenrum-doel onder vuur nam. Maar met een katachtige redding wist Anton Brontsema een vroege tegentreffer voor de thuisploeg te verijdelen. De volgende grote kans kwam op naam van Siebrand Solinger. Via een combinatie tussen Bobo Miedema en Mattheus Nubé kwam de bal bij de middenvelder die zijn schot even later ver naast zag gaan. Een minuut later moest Dick Visser al een eerste wissel toepassen toen Chris Smit een liesblessure opliep en niet verder kon. Als vervanger van Smit kwam Luuk Brands binnen de lijnen. In de beginfase van het duel tussen de nummers 2 en 3 op de ranglijst werd duidelijk dat de paarshemden beter in de wedstrijd zaten dan de gastheren. Aan de kant van de thuisploeg ging er namelijk maar weinig goed waar ze in de 14minuut de rekening voor gepresenteerd kregen. Geklungel in de defensie van de Eenrumers zorgde dat Robbert Wal in balbezit kwam en met een strakke schuiver doelman Anton Brontsema vervolgens het nakijken gaf:1-0. Na deze vroege openingstreffer lieten de gastheren vervolgens niets zien wat op een verbetering leek. De formatie van Dick Visser was heer en meester in Eenrum waar de 0-2 in de 21minuut een logisch gevolg van was. Wederom geknoei in de defensie, met een ‘hoofdrol’ voor Nick Rijzinga, Mark Dijkstra en doelman Anton Brontsema, die uiteindelijk Robbert Wal de bal in de voeten schoof, zorgde dat Wal voor de tweede keer wist te scoren. Nadat Jesse Fokkema de eerste gele kaart van de wedstrijd had gekregen, nadat hij Mark Dijkstra onderuit had geschoffeld, was er in de 28minuut eindelijk weer eens een kans voor de thuisploeg. Maar Siebrand Solinger zag ook deze keer zijn schot ver naast gaan. In de overige minuten van de eerste helft gebeurde er maar weinig meer of het moest de kans zijn die Bobo Miedema in de 43minuut nog kreeg. Een kans die de Eenrumers geen aansluitingstreffer opleverde omdat Bedumers verdedigend hun zaakjes prima op orde hadden.In de rust werd er vervolgens druk gespeculeerd over wat er moest gebeuren om thuisclub weer terug in de wedstrijd te krijgen. Velen gaven de voorkeur aan de variant om met drie spitsen ten strijde te trekken wat zou betekenen dat Adem Secer binnen de lijnen zou moeten komen. Toen beide teams voor de tweede helft het veld opkwamen waren het echter dezelfde elf die voor de thuisploeg aan de aftrap stonden en wat voor enige verbazing langs de lijn zorgde. Want er waren een groot aantal spelers aan de kant van de thuisploeg waarvan de inbreng in de eerste helft voor een groot gedeelte te verwaarlozen was geweest. In de 47minuut was Eenrum dicht bij de aansluitingstreffer maar had Michel Maggi de pech dat zijn inzet, uit een pass van Bobo Miedema, op de paal belandde. Vervolgens ging het opeens rap met de gele kaarten toen Wilco de Lange, Michel Maggi en Enrique Rubio Garcia binnen een paar minuten in het boekje van een prima fluitende scheidsrechter Brouwer uit Suameer verdwenen. Rond de 62minuut was er vervolgens een wegens buitenspel afgekeurde goal voor de gasten zodat Eenrum mocht blijven hopen op een positief resultaat. Iets wat in de 63minuut had kunnen gebeuren wanneer Nick Rijzinga, uit een voorzet van Milan Rutkowsky raak had gekopt. Even later was er weer een kans voor de gastheren maar ook deze scrimmage bracht geen verandering in de stand op het scorebord. Zo bleven de paarshemden overeind en had het in de 67minuut zelfs 0-3 kunnen staan.Thijs Helder begon op eigen helft aan een rush die hem langs alles en iedereen aan de kant van Eenrum deed snellen. Maar helaas voor Helder en zijn teamgenoten ging zijn schot rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Zo stond het met de slotfase in zicht nog steeds 0-2 en waren er aan de kant van Eenrum-aanhang duidelijke twijfels of daar nog wel verandering in zou komen. Iets wat uiteindelijk in de 84minuut toch nog gebeurde. Bij weer een scrimmage voor het doel van Bedum zag arbiter Brouwer iets wat leek op gevaarlijk spel en de bal ging op de stip. Nick Rijzinga zorgde vervolgens voor de 1-2 maar twee minuten later zorgde linksback Frans van Loenen met een fraai schot voor de 1-3 en leek een boeiend duel definitief gespeeld. Daarom was het ook geen slimme actie van Michel Maggi om in de slotminuten nog een tweede gele kaart te pakken wat hem een veldverwijzing opleverde. In de 92minuut werd het uiteindelijk nog 2-3 toen doelman Walraven een afstandsschot van Nick Rijzinga niet goed beoordeelde. Maar niet veel later floot onpartijdige Brouwer voor de laatste keer en stapten de Bedumers met een gelukkige zege van het veld af.Eenrum- SV Bedum: 2-3(0-2).14. Wal 0-1, 21. Wal 0-2, 84. Rijzinga 1-2, 86. Van Loenen 1-3, Rijzinga 2-3Scheidsrechter M. Brouwer (Suameer).Gele kaarten: Maggi, Garcia, Brontsema (allen Eenrum), Fokkema, Wal, De Lange, Brands( allen Bedum).Rode kaart Maggi (Eenrum),Eenrum: Brontsema; Harsema, Rutkowsky, Van der Woude(75. Hamminga), Rijzinga; Dijkstra(65. Secer), Rubio Garcia(75. Van der Tuuk), Nubé, Solinger; Maggi, Miedema.SV Bedum: Walraven; De Lange, Wezeman, Rietvoort, Van Loenen; Stuive, Helder, Mol(83. Gall), Fokkema; Smit(9. Brands), Wal.Realistisch en dolblij:Ronald Bouwman: ,,De eerste twintig minuten waren voor Bedum en kwamen we door domme fouten in onze achterhoede op een 0-2 achterstand. Daarna gingen we voetballen maar wilde de aansluitingstreffer niet snel genoeg vallen zodat je een hele belangrijke wedstrijd onnodig verliest.”Dick Visser: ,, Voorafgaand aan het duel tegen Eenrum was ik echt nerveus. Want hier winnen was van cruciaal belang. Dat is ons uiteindelijk gelukt en daar ben ik oprecht dolblij mee. Dit geeft ons namelijk veel vertrouwen naar de nog resterende wedstrijden.”