Droom kampioenschap Winsum VR1 vervlogen …..

Winsum VR1 wist wat ze afgelopen zaterdag te doen stond. Zonder de afwezigen Melinda Hilbelink en Yvonne Visser de inhaalwedstrijd in Emmen tegen Drenthina winnen om zo de 2e periode te pakken en de druk op koploper ACV maximaal te houden in de strijd om het algehele kampioenschap.Dat leek in het begin van de wedstrijd geen enkel probleem. Winsum was ruim de bovenliggende partij. Al in het eerste kwartier verschenen Chantal Streppel en Alieke Tuin alleen voor keeper Knol van Drenthina, maar Chantal had iets te veel tijd nodig om af te ronden en Alieke schoot van dichtbij tegen de paal. Sabine Jansen kopte een hoekschop van Alieke net naast en een andere hoekschop van Alieke ging voorlangs het doel, gemist door “vriend en vijand”. Het doelpunt die eigenlijk zou moeten vallen viel dus niet. Er werd door Winsum te weinig gecombineerd en te snel de lange bal gehanteerd, waardoor gedurende de 1helft de uitgespeelde kansen zienderogen afnamen. Drenthina kreeg slechts 1 kans toen keeper Willisa Scholtens van Winsum een terugspeelbal niet goed onder controle kreeg, maar uiteindelijk liep dat goed af. De “brilstand” was de ruststand en dat gaf de veldverhouding absoluut niet weer.In de rust werd door coach Alfred Sterrenberg van Winsum besloten om Linda Bakker, die de 1helft als controleur stevig het middenveld in handen had, iets dieper te laten spelen. De als linkermiddenvelder gestarte Berber Hokwerda moest met een hamstringblessure vervangen worden door Jenny de Blécourt, waardoor Jolien Dijk van de spitspositie naar links midden verhuisde, Minke Lalkens naar de spits doorschoof en Jenny de Blécourt op rechts midden kwam te spelen. Al snel werd duidelijk dat Winsum de grip op het middenveld verloor, waardoor Drenthina in de omschakeling te veel ruimte werd geboden. In de 60minuut maakte Drenthina daar handig gebruik van. Na balverlies van Winsum werd de bal door Drenthina achter de verdediging van Winsum gelegd. Keeper Willisa Scholtens schatte de bal niet goed in en kwam tijdens het uitlopen erachter dat spits Mandy Super van Drenthina eerder bij de bal zou zijn als zij. Ze twijfelde wat te doen, doorlopen of terug naar haar doel. Mandy Super (die in de wedstrijd in Winsum ook al 2x had gescoord) twijfelde niet en lepelde de bal met veel gevoel in het lege doel (1-0). In de fase daarna golfde het spel op en neer, Winsum echter was niet bij machte om kansen te creëren. In de 70minuut was het wederom Drenthina die het net wist te vinden. Een inzet van Drenthina kon nog knap gekeerd worden door Willisa Scholtens, maar de rebound werd door Maral Oosting knap in de verre hoek binnengeschoten. De wedstrijd leek verloren voor Winsum, maar juist in moeilijke tijden heeft Winsum geleerd “de rug te rechten” en er werd een tandje bijgezet. De druk werd opgevoerd op het doel van Drenthina wat leidde tot een hoekschop van Alieke Tuin. Haar inzet bij de 2paal werd door Chantal Streppel op de keeper geschoten en daarna door Minke Lakens binnengeschoten. Met Daniëlle Mulder voor Annick de Vries werd nog een extra aanvaller bij Winsum binnen de lijnen gebracht en vlak voor het einde van de reguliere speeltijd viel dan toch nog de 2-2, toen Chantal Streppel handig Alieke Tuin bereikte, die het strafschopgebied in dribbelde en nu wel de bal in de verre hoek tussen de palen wist te krijgen (2-2). In de laatste minuten van de wedstrijd en in de extra tijd die scheidsrechter Steenbergen bijtelde in verband met enkele blessurebehandelingen, ging Winsum nog op zoek naar de volle winst. Drenthina kwam er nog eenmaal gevaarlijk uit wat leidde tot een schot op de paal, Winsum had nog een strafschop moeten hebben, toen Alieke Tuin’s schot door een Drenthina verdediger in het strafschopgebied met de hand tot hoekschop werd getikt. Maar de scheidsrechter gaf een hoekschop en daar moest Winsum het mee doen. Dat leverde niets meer op en zo werd de 2-2 op het digitale wedstrijdformulier ingevuld als eindstand.Dit onnodige puntverlies voor Winsum zorgde ervoor de ACV en Winsum gedeeld 1werden in de 2periode, maar omdat het doelgemiddelde van ACV beter is, pakken zij na de 1periode ook het kampioenschap van de 2periode. Daarnaast is met nog 2 competitieronden te gaan de achterstand van Winsum op koploper ACV voor het algemene kampioenschap gegroeid tot 5 punten. Dat betekent dat op 29 april, als de competitie weer wordt hervat, ACV thuis tegen het al gedegradeerde The Knickerbockers VR2 aan een overwinning genoeg heeft om de kampioensvlag te hijsen. Voor Winsum rest dan de nacompetitie, waarin alsnog een plaats in de 1klasse bemachtigd kan worden. Dat daar kansen liggen is duidelijk als je kijkt naar de statistieken van Winsum in dit seizoen. In de afgelopen 20 competitiewedstrijden is er slechts 1x verloren (thuis tegen ACV op 30 oktober van het vorige jaar), 4x gelijkgespeeld en 15x gewonnen. Daarnaast staat Winsum in de 3periode gedeeld bovenaan met ACV en VIOD. Dus daar liggen ook nog kansen op een prijs. Komende zaterdag dus geen competitie, zaterdag 29 april speelt Winsum in Driesum tegen VIOD. ACV speelt dan zoals gezegd thuis tegen The Knickerbockers VR2 hun kampioenswedstrijd. Drenthina gaat op bezoek bij Asser Boys.Opstelling Winsum VR1:Keeper: Willisa ScholtensAchter: Annick de Vries (80min: Daniëlle Mulder), Sabine Jansen, Marlies Bijman, Indy BalkMidden: Minke Lalkens, Linda Bakker (aanvoerder), Berber Hokwerda (46min: Jenny de Blécourt)Voor: Alieke Tuin, Jolien Dijk, Chantal StreppelEinduitslag: 2-2 (rust: 0-0)Scoreverloop:60minuut: 1-0 Mandy Super70e minuut: 2-0 Maral Oosting75minuut: 2-1 Minke Lalkens85minuut: 2-2 Alieke Tuin