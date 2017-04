EKC 2 pakt derde zege

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zaterdag 15 april hun derde overwinning van dit seizoen behaald. Op Sportpark Eenrum waren de dames van OKVC uit Oldehove op bezoek waarvan uit met 6-0 verloren was. Nu was OKVC wat gehandicapt want het team had geen wissels en moest halverwege de eerste helft ook nog eens met 10 dames verder toen een speelster geblesseerd uitviel.Onder leiding van scheidsrechter J. Rensema uit Groningen was EKC gelijk voorin te vinden wat na 10 minuten resultaat opleverde. Inge Mulder ontving op links de bal en schoot deze diagonaal in het OKVC-doel: 1-0. EKC wilde meer en kreeg ook wel kansen maar moest wel oppassen voor OKVC dat meerdere malen ver mocht komen. Gelukkig kende keepster Christina Prins een goede dag want zij redde meerdere malen. Het was wederom de thuisploeg dat in de 16e minuut haar voorsprong verdubbelde. Na een hoekschop en wat gerommel voor het OKVC-doel was het Charlotte van Dort die de 2-0 binnen de touwen drukte. EKC zette door en kreeg de betere kansen maar verder in deze eerste helft werden deze niet meer benut. Zo werden een goede pass van Romy Rijzinga niet benut, zag Marlies Tammens haar schot voorlangs gaan en werd een inzet van Rijzinga nog net van de lijn gehaald. Aan de andere kant wist ook keepster Prins met twee goede ingrepen de nul vast te houden. Verder miste OKVC ook nog een strafschop in de 24e minuut door deze tegen de paal te schieten.In de tweede helft had EKC de wind mee. EKC was ook nu veelvuldig voorin. Echter ondanks het feit dat de gasten maar met 10 dames speelden mochten zij meerdere malen ver komen zonder dat dit echter voor serieus gevaar zorgde. Ook nu waren de betere kansen voor de gastdames. In de 53e minuut schoot Romy Rijzinga nog over maar een minuut later stond ze aan de basis van de 3-0 toen de door haar genomen hoekschop in een wirwar van speelsters voor het OKVC-doel belandde alwaar wederom Charlotte van Dort de afmaakster was. Nu wilde EKC nog meer maar vooreerst wist het dit niet in doelpunten uit te drukken. Marijn Nienhuis zag twee inzetten over gaan evenals Anouk Koster. Ook stuitte Koster zelf nog op de OKVC-keepster. Plotsklaps stond het in de 74e minuut ineens 3-1 toen OKVC uitbrak en EKC even niet oplette. Hierna nam EKC weer het initiatief zonder dat dit vooreerst succes kreeg. Ook nu kreeg OKVC meerdere malen de kans om door te breken maar keepster Prins stond op haar borst en gaf OKVC geen kans op verder succes. Dit kende EKC nog wel éénmaal in de 82e minuut. Ryanne Bakker gaf de pass en Iris Knol schoot deze door de benen van de keepster binnen: 4-1. Ondanks verder aandringen bleef het hierbij en behaalde EKC de derde overwinning van het seizoen en deed het de laatste plaats over aan Winsum 3. Komende zaterdag spelen de reserves weer thuis in Eenrum (aanvang 12.00 uur) maar nu tegen GSVV The Knickerbockers 8 uit Groningen.10. Inge Mulder 1-0; 16. Charlotte van Dort 2-0; 54. Charlotte van Dort 3-0; 74. OKVC 3-1; 82. Iris Knol 4-0.J. Rensema (Groningen)Christina Prins, Romy Rijzinga, Kirsten Buikema, Marlies Tammens, Ryanne Bakker, Sanne Werkman, Berdien Bartelds, Marijn Nienhuis, Charlotte van Dort, Iris Knol, Anouk Koster, Inge Mulder, Iemke Jongsma.