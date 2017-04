Drie keer is scheepsrecht voor zaalvrouwen van Drachtster Boys

De finale in de strijd om de landelijke beker was een wedstrijd waar Drachtster Boys en KTP Nieuw Roden lang naar uit hebben kunnen kijken. Op vrijdag 14 april was het dan eindelijk zo ver. Beide ploegen hadden veel aanhang meegebracht waardoor de sporthal in Amsterdam goed gevuld was; een geweldige ambiance voor deze bekerfinale. Voor KTP Nieuw Roden was dit de eerste keer dat de ploeg de eindstrijd haalde. Voor Drachtster Boys was dit de derde keer dat de finale werd behaald. Beide voorgaande edities werden echter verloren van respectievelijk vv Pernis (2014) en Os Lusitanos (2016). Drachtster Boys was vastberaden dit keer aan het langste eind te trekken.De eerste helft lag het tempo laag aan beide kanten. Drachtster Boys moest het spel maken en KTP Nieuw Roden loerde zichtbaar op de counter. Aan de kant van KTP Nieuw Roden was de spanning goed zichtbaar door veel onzorgvuldige passes. Drachtster Boys wilde de aanval wel opzoeken, maar was ook bang in het mes te lopen.Drachtster Boys kreeg een aantal kansen in de eerste helft via Marian Meijer en Bernou Hijlkema. Vijf minuten voor het rustsignaal wist Jessie Prijs dan toch de openingstreffer binnen te schieten. Prijs loerde op een slordige pass achterin aan de kant van Nieuw Roden. Zij kon deze bal onderscheppen en schoot uit de draai langs keepster Joukje van der Meer.In de slotfase werd KTP Nieuw Roden voor het eerst gevaarlijk. Een makkelijk gegeven vrije trap van Mariël Miedema belandde via de muur op de paal.Met een 1-0 ruststand gingen beide ploegen rusten.Na rust leek Nieuw Roden de meeste schroom van zich af te hebben gespeeld en ging wat vrijer voetballen. Drachtster Boys kwam niet goed uit de kleedkamer en kon de controle die het in het eerste bedrijf had niet vasthouden. Nieuw Roden zocht vaker de aanval, maar bleef ook verdedigend goed opletten. De eerste kans van de tweede helft was voor Esther van Toledo. Van achteruit kwam zij opdribbelen. Haar schot ging net naast.Na zeven minuten zette Amber Bandringa Nieuw Roden op gelijke hoogte. Een inschattingsfoutje in de verdediging van Drachtster Boys zorgde dat Mariël Miedema aan de zijkant erdoor kwam. Haar voorzet kon worden binnengeschoten door Bandringa; 1-1.Drachtster Boys liet de kop niet hangen en toonde veerkracht. Ruim een minuut later was het wederom Jessie Prijs die de Drachtster vrouwen weer op voorsprong zette. Een slalom door de verdediging van KTP sloot ze af met een verwoestend schot in de kruising. Met deze prachtige treffer zette zij de 2-1 op het scorebord.Het Drachtster publiek stond als een blok achter de oranjehemden en gaf de ploeg de juiste flow. Niet veel later zorgde deze flow voor een volgende treffer. Dit keer gaf Jessie Prijs de bal breed op Lotte Donath, die de 3-1 binnen kon schieten.Nieuw Roden drong in de vervolgfase nog wel aan, maar Drachtster Boys gaf de controle niet uit handen. Nieuw Roden probeerde nog met een meevoetballende keeper iets te forceren. Dit pakte echter niet goed uit en bezorgde voornamelijk de Drachtster vrouwen balbezit. De vrouwen uit Drachten profiteerden hier niet van. Schoten van onder andere Bernou Hijlkema en Esther van Toledo werden gestopt door Joukje van der Meer.In de slotseconden kreeg Nieuw Roden nog een 10-metertrap. Mariël Miedema maakte oog in oog met Teuny Bosma geen fout en scoorde de 3-2. De aansluitingstreffer kwam echter te laat voor de vrouwen van Nieuw Roden, want vlak na de aftrap gaf de scheidsrechter het eindsignaal.Met deze 3-2 overwinning behaalde Drachtster Boys haar eerste prijs na jarenlang in de top mee te spelen. De “net-niet” reputatie werd eindelijk overwonnen.Een hoofdrol in deze wedstrijd was voor Jessie Prijs. Het gehele seizoen is zij een belangrijke speelster aan de kant van de Drachtster Boys en nu liet zij ook op het beslissende moment zien van grote waarde te zijn voor de vrouwen uit Drachten.Deze titel is een mooie bekroning op een mooie ontwikkeling van de afgelopen jaren en in het bijzonder dit seizoen. Na jarenlang hard werken is het een mooie beloning voor speelsters, staf en het publiek!Selectie Drachtster Boys: Teuny Bosma, Margrythe Beute, Sanne Bijlstra, Rianne Mulder, Marleen Reenders, Esther van Toledo, Vera Veelers, Lotte Donath, Jessie Prijs, Esra van der Heide, Marian Meijer, Bernou Hijlkema, Atty Eelkema en Richelle Gordijn.Selectie KTP Nieuw Roden: Joukje van der Meer, Grytsje van den Berg, Larissa Nijland, Mariël Miedema, Martine Kooiker, Jildou Huitema, Amber Banrdinga, Amber van der Donk, Linda Visser, Renee Huizinga, Nikki Bosman en Stephanie Willemsen