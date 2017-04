Bobo Miedema smaakmaker bij eenvoudige zege Eenrum.

Eenrum blijft op koers voor het kampioenschap in zondag 5D. De Eenrumers wonnen, door o.a. twee mooie goals van Bobo Miedema, met 5-0 van laagvlieger Woltersum. Een uitslag die veel hoger had kunnen zijn wanneer iedereen aan de kant van de thuisploeg had begrepen dat voor eigen succes gaan nog nooit de juiste strijdwijze is geweest.Eenrum kende zondagmiddag maar een opdracht en dat was thuis winnen van laagvlieger Woltersum. Al het andere telde niet volgens trainer Ronald Bouwman. ,, Eenrum staat er richting het kampioenschap en in de strijd om de tweede periode prima voor en met op donderdag het inhaalduel tegen SV Bedum op het programma moeten we dat ook zo houden. Ik heb er echt alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken waarbij ik verder hoop dat het duel van vandaag een goede generale wordt voor het duel van donderdagavond,” aldus Bouwman die precies eender dan Adem Secer een verleden als speler van Woltersum heeft. ,,Dat maakt een duel als deze extra speciaal omdat ik nog veel mensen binnen Woltersum ken omdat ik er een paar jaar geleden ook nog als trainer actief ben geweest. En voor Adem is het helemaal bijzonder want die woont nog steeds in Woltersum.”Nadat pupil van de week Mohammed Aldougheim via een indrukwekkende solo had weten te scoren werd al snel duidelijk dat Eenrum geen lastige wedstrijd te wachten stond. De thuisploeg pakte namelijk direct de regie tegen een Woltersum dat direct vanaf het begin liet zien dat het niet voor niets in de lagere regionen van zondag 5D bivakkeerde. De eerste kans voor de Eenrumers kwam dan ook al in de tweede minuut. Op de rechtervleugel spelde Milan Rutkowsky teamgenoot Adem Secer goed aan en de gedrongen spits leverde een prima voorzet af die Nick Rijzinga bij de tweede paal alleen maar binnen hoefde te koppen. Maar helaas voor de thuisploeg kopte de middenvelder langs de verkeerde kant van de paal zodat deze 100% kans in rook opging. Na in de beginfase wat kleine kansjes voor de roodbaadjes kwam er in de 18minuut eindelijk een 1-0 stand op het scorebord te staan. Michel Maggi speelde Adem Secer aan die op zijn beurt Bobo Miedema wist te vinden. De jonge aanvaller, die zeer terecht steeds meer uitgroeit tot de lieveling van de Eenrum-aanhang, reageerde alert op de pass van Secer en even later was Woltersum-keeper Cem Akgul kansloos op de strakke schuiver van de Eenrumer. Na de 1-0 kwam er vervolgens wat meer ruimte voor de thuisclub. Woltersum probeerde namelijk om zijn verdedigende stellingen wat te verlaten waar de gastheren in aanvallend opzicht meer mee hadden moeten doen. Maar vooral Adem Secer ging in deze fase van de wedstrijd alleen maar voor eigen succes wat het spel van de roodbaadjes duidelijk niet ten goede kwam. In de 35minuut was daar het mooiste moment van de eerste helft. Bobo Miedema kreeg even buiten het strafschopgebied van Woltersum de bal goed aangespeeld door Nick Rijzinga. Wat volgde was een fabelachtige actie van Miedema die de bal vanuit stand stijf in het kruis joeg. Een streep waar goalie Cem Akgul volstrekt kansloos op was: 2-0. Drie minuten later stond het 3-0 in Eenrum toen Enrique Rubio Garcia een afgeslagen aanval goed oppikte en Cem Akgul voor de derde keer de trieste gang naar het net mocht maken. Maar de koek was nog niet op in Eenrum waar ondertussen het nieuws doorkwam dat Feyenoord in Zwolle aan het ploeteren was voor een goed resultaat. In de 45minuut werd Bobo Miedema namelijk onderuit geschoffeld en de zwak acterende arbiter Meijer constateerde dat dit binnen de beruchte lijnen was had plaatsgevonden. Dat zorgde dat strafschoppenspecialist Nick Rijzinga zich bij de penaltystip meldde en even later de strafschop keurig binnenschoot en daarmee de ruststand op 4-0 bracht. In de tweede helft was de eerste kans vreemd genoeg voor de gasten die in de eerste helft werkelijk geen deuk in een in de zon liggend pakje boter hadden weten te schoppen. Maar in de 49minuut nam Rick Protzman het domein van Anton Brontsema opeens onder vuur maar de goalie van de Eenrumers wist met een prima redding een treffer van de gasten te voorkomen. Nadat Adem Secer en Bobo Miedema in de 50minuut samen een enorme kans hadden verprutst kwam er in de 55minuut een 5-0 stand op het scorebord te staan. Adem Secer stuurde de buitenspel lopende Michel Maggi op avontuur. Assistent-scheidsrechter Bos van Woltersum vlagde dan ook terecht voor buitenspel maar onpartijdige Meijer liet zijn assistent voor joker staan en liet doorspelen. Een vreemde beslissing van de arbiter die zondagmiddag wel meer beslissingen nam waar vraagtekens bij gezet konden worden. Na de vijfde treffer van de Eenrumers kwam Ronald Bouwman in de 60minuut met een driedubbele wissel. In het veld kwamen Siebrand Solinger, Mark Dijkstra en Bas Hamminga en naar de kant gingen Sigmar van der Tuuk, Enrique Rubio Garcia en Nick Rijzinga. Na deze wissel werd het steeds meer duidelijk dat Woltersum nog maar een belang had en dat was plaatsgenoot Adem Secer van het scoren af te houden. De spits van de Eenrumers was gedurende het gehele duel al irritant zelfzuchtig bezig maar in het laatste half uur haalde hij zich steeds meer de woede van zijn medespelers en de Eenrum-aanhang op zijn hals. Doelpogingen met een muur van zeven verdedigers voor je neus waren uiteraard zinloos. En ook het stelselmatig vanuit allerlei kansloze situaties op doel schieten werd door velen zowel binnen als buiten de lijnen als kinderlijk gedrag gezien. Maar ondanks de commentaren op zijn egoïstisch optreden bleef de in de dit duel eigenzinnige spits voor eigen succes gaan in een duel dat als kijkspel duidelijk de ondergrens passeerde en in het prachtig lenteweer en een fabelachtige goal van Bobo Miedema zijn enige twee hoogtepunten had.Eenrum-Woltersum: 5-0(3-0).18. Miedema 1-0, 35. Miedema 2-0, 38. Rubio Garcia 3-0, 45. Rijzinga. 4-0(str.), 55. Maggi 5-0.Scheidsrechter: S.G. Meijer (Leeuwarden).Eenrum: Brontsema; Van der Tuuk(60. Dijkstra), Harsema, Van der Woude; Rubio Garcia(60. Hamminga), Nubé, Rutkowsky, Rijzinga(60. Solinger), Maggi; Secer, Miedema.Woltersum: Akgul; Dani van Dijk, Vermeulen, Dijkema, Van der Laan; Van Loenen, Jeroen van Dijk, Hofman; Protzman, Buls, Willems.