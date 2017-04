Zeester doet aan klantenbinding

Zeester heeft zaterdagmiddag in de strijd om de derde periode uitstekende zaken gedaan. In een duel waarin de Zoutkampers het overgrote gedeelte heer en meester waren werd er namelijk met 4-0 van het Friese Boornbergum gewonnen zodat de Zoutkampers met 13 punten uit de laatste vijf duels nog volop uitzicht op de laatste periode hebben.Trainer Willem Pettinga was voor aanvang van het duel tussen Zeester en Boornbergum duidelijk geweest naar zijn spelersgroep. De ervaren oefenmeester had een goed gevoel richting de vijfde wedstrijd in de derde periode en wilde dat op een speciale wijze naar zijn spelers overbrengen. ,,Ik heb in mijn wedstrijdbespreking een opmerking gebruikt die Pippi Langkous vaak zei. ’Ik heb het nog nooit gedaan dus denk ik dat ik het kan’. Er zullen mensen zijn die daar lacherig over doen maar dat is ook het verhaal van ons als team. Zeester heeft nog nooit meegespeeld om winst in een periode. Maar daar moeten de jongens nu wel in durven geloven. Vandaar deze tekst. Want ze moeten er echt in geloven dat ze de derde periode kunnen winnen. Dat heb ik ze proberen mee te geven voor een duel tegen Boornbergum dat ik als een lastige tegenstander zie. Maar dat dachten we vorige week ook van Rood Zwart Baflo en daar hebben we ook van gewonnen. Dus waarom zou dat vandaag niet kunnen,” aldus een zelfverzekerde Willem Pettinga.De Zeester-trainer zag samen met de overige aanwezigen op sportpark Toercamp een wat stroeve beginfase. Het duel tussen Zeester en Boornbergum wilde namelijk maar niet echt op gang komen. Beide ploegen creëerden zich wel wat kansjes maar meer ook niet. De eerste echte kans kwam er in de 28minuut toen Sander Braam met een vlammend schot het doel van Martijn Wieringa onder vuur nam. Met een prima redding wist Wieringa zijn ploeg echter voor een achterstand te behoeden. Na dit eerste serieuze wapenfeit voor de bezoekers kwam Henri Nienhuis in de 30minuut voor de gastheren in scoringspositie. De dynamische middenvelder werd goed aangespeeld door Jordi Knol maar schoot de bal vervolgens tegen de onderkant van de lat. De bal stuitte vervolgens naar beneden waarop de armen aan de kant van de thuisploeg de lucht ingingen. Daar dacht men namelijk aan een treffer wat gezien de positie waar de bal weer op de grond kwam niet het geval was. Drie minuten later brak Danny Beerda door de defensie van de bezoekers en kwam alleen op keeper Thomas van der Heide af. In plaats van de rust te bewaren joeg de aanvaller de bal echter hoog over het doel van de gasten. Zeester dicteerde vervolgens het duel volledig en werd daar in de 35minuut eindelijk voor beloond. Vince van der Veen werd door de ook zaterdag weer fantastisch spelende 16-jarige Jasper Nienhuis op avontuur gestuurd. De goaltjesdief slalomde zich voorbij doelman Van der Heide om vervolgens de bal goed breed te leggen op Jordi Knol die het hoofd koel hield en zijn ploeg naar een 1-0 voorsprong schoot. De voorsprong voor de thuisploeg zorgde vervolgens voor wat irritatie bij de gasten wat Joran Wiersma een gele kaart opleverde voor aanmerkingen op de leiding. In de 42minuut kroop Zeester door het oog van de naald toen aanvoerder Sander Braam een vrije trap buiten bereik van Martijn Wieringa op de lat schoot zodat de rust even later aanbrak met een terechte 1-0 voorsprong voor de thuisploeg.De tweede helft was nog maar zeven minuten onderweg toen Zeester op een wel heel erg curieuze wijze op 2-0 kwam. Na een overtreding op Marco Dijkstra mocht Vince van der Veen vanaf rechts een vrije trap nemen. De met een geweldige trap in zijn linkerbeen gezegende Van der Veen trapte de bal met gevoel richting de tweede paal. Waar iedereen had verwacht dat de Boornbergumers de bal wel zouden weg ‘roeien’ gebeurde er niets van dat alles. Dat zorgde dat doelman Van der Heide ook kansloos was op de inzet van de topscoorder van de Zoutkampers. Na de 2-0 werd het duidelijk dat Zeester het heft nog meer in handen kreeg en het met de broertjes Nienhuis een machtig wapen in huis had. Want steeds weer sneden Jasper en Henri Nienhuis als een warm mes door een slagroomtaart door de defensie van de gasten om gevaar te stichten voor het doel van Thomas van der Heide. Een Van der Heide die van geluk mocht spreken dat de Zoutkampers onvoldoende accuraat in de afwerking waren. Was dat namelijk anders geweest dan had Boornbergum al snel in de tweede helft tegen een kansloze achterstand aangekeken. Nu moest de thuisploeg toch op zijn tellen blijven passen om geen onnodige tegengoal te hoeven incasseren. Maar waar het aanvalsspel van Zeester deze middag fris en fruitig was stond het defensief ook als een huis bij de Zoutkampers. Niets werd er namelijk door het viertal achterin weggegeven en kwam er een keer een bal door dan stond Martijn Wieringa ook zijn mannetje in het doel van de thuisclub. In de 70minuut was daar het moment van Jordi Knol. De rappe vleugelflitser werd in het strafschopgebied goed aangespeeld door Vince van der Veen en had een daverend schot in gedachten. Maar alles wat er gebeurde maar er volgde geen daverend schot. Waar langs de lijn al dachten dat de jonge aanvaller deze enorme kans had verprutst heroverde hij de bal op Tamme van der Woude en joeg de bal alsnog tegen de touwen en wat de 3-0 betekende. De wedstrijd was nu helemaal gespeeld en Zeester speelde zijn tegenstander helemaal zoek. Zo was Vince van der Veen in de slotfase dicht bij een vierde treffer en ook Marco Dijkstra had de kans om tot scoren te komen. Maar al deze pogingen lukten niet en ook de ‘Nienhuis-trein’ leek richting de slotminuten een beetje aan kracht te hebben ingeboet. Maar in de 90minuut sprak Henri Nienhuis toch zijn krachten nog een keer aan en soleerde voor de zoveelste keer door de defensie van Boornbergum. Een solo die in het strafschopgebied werd onderbroken door een overtreding van Tamme van der Woude. Een actie die er voor zorgde dat de uitstekend fluitende scheidsrechter Arjen van Ittersum niets anders restte dan naar de penaltystip te wijzen. Dat zorgde dat Vince van der Veen mocht proberen om nog een goal aan zijn 25 competitiegoals toe nu toe te voegen. Iets waar de topschutter aan de kant van Zeester in slaagde zodat de wedstrijd even later eindigde een 4-0 zege voor Zeester als eindstand kreeg.Zeester-Boornbergum: 4-0(1-0).35. Jordi Knol 1-0, 52. Van der Veen 2-0, 73. Jordi Knol 3-0, 90. Van der Veen 4-0(str).Scheidsrechter: A. van Ittersum(Winsum).Gele kaarten: Wiersma, Braam, Van der Meer(allen Boornbergum).Zeester: Veenstra; Abbas, Steffan Knol, Alt, Zwart; Jasper Nienhuis, Henri Nienhuis(90+2. Noordhof), Dijkstra; Jordi Knol(75. Toxopeus), Beerda, Van der Veen.Boornbergum: Van der Heide; Koopmans, Sijbesma, Tamme Van der Woude; Jurre van der Woude, Veenstra, Braam; Van der Meer, Wiersma, Postma.Willem Pettinga: ,,De eerste twintig minuten waren beide teams gelijkwaardig aan elkaar. Daarna waren wij echt heer en meester waarbij in de tweede helft onze fitheid de doorslag gaf. En we moeten niet vergeten dat Pippi Langkous ons goed heeft ‘geholpen’ besluit Pettinga met een brede grijns na afloop zijn analyse.