Belangrijke zege Corenos

Corenos boekte zaterdagmiddag een belangrijke overwinning op SJS. In Stadskanaal werd het een 3-1 zege voor de Roodeschoolsters die door dit resultaat de degradatieperikelen definitief achter zich hebben gelaten.In de eerste helft tegen SJS was Corenos duidelijk de onderliggende partij in een wedstrijd waarin men minimaal een punt moest pakken om wat uit de onderste regionen weg te komen. Daar zag het voor de rust echter niet naar uit want in de 30minuut zorgde Jan Springer dat SJS op een 1-0 voorsprong kwam. Op slag van rust wist Corenos echter toch weer op gelijke hoogte te komen toen Gerard Uil uit een fraaie aanval de gelijkmaker wist te scoren. Na de thee was er vervolgens maar een ploeg die het spel dicteerde en dat waren de gasten uit Roodeschool. Al in de 49minuut scoorde Anne-Jan ten Harkel uit een pass van Aalderd Duinkerken de 1-2 en vanaf dat moment waren de bezoekers helemaal heer en meester. Zo kwamen er diverse mogelijkheden om de score verder op te voeren door vooral Germen Tamsma die twee keer alleen voor de keeper kwam maar beide keren faalde in de afwerking. In de slotfase werd het krachtsverschil uiteindelijk toch wat meer tot uiting gebracht toen Joran Knot de stand, op aangeven van de prima ingevallen Erwin Dijkstra, op 1-3 bracht. Na deze derde treffer kreeg Corenos nog een paar mogelijkheden maar uiteindelijk bleef het bij 1-3 waar teamleider Frits Meeuwes zeer tevreden mee was. ,,We stonden er vooral in de tweede helft als een hecht collectief en met de daardoor verdiende zege hebben ons keurig uit de onderste regionen weg gevoetbald.”