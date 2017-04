FC LEO doet prima zaken

FC LEO boekte zaterdag een belangrijke zege in de strijd om de nacompetitie te ontlopen. In eigen huis werd met 2-1 van een zich zeer onsportief gedragende Opende gewonnen.Voor het duel tegen Opende kon FC LEO-trainer Gerke Kersaan weer beschikken over Marcel Kadijk, Marc van der Klei en topschutter Rowan Rozema. Alle drie de spelers waren geruime tijd geblesseerd maar waren voor dit voor de Leensters zeer cruciaal duel voldoende fit om in de basis te beginnen. Het begin van de wedstrijd was voor FC LEO dat in de 15minuut op een 1-0 voorsprong kwam. Goed voorbereidend werk van Rik Schuttenbeld bracht de bal bij Frank Veenwijk die met een simpele voetbeweging zijn ploeg op voorsprong wist te zetten. Na deze vroege treffer kwam Opende meer opzetten en had de thuisploeg het geluk dat doelman Marco Wichers in een uitstekende vorm stak. De jonge doelman wist met enkele fantastische reddingen namelijk te verhinderen dat de gasten al voor de rust langszij de thuisploeg kwamen. Ook na de rust bleef Opende aandringen richting het doel van de Leensters en in de 70minuut viel dan ook de gelijkmaker. Een stand waar FC LEO niets mee opschoot zodat het vol op jacht ging naar een tweede treffer. Een tweede goal die er kwam toen FC LEO door een strafschop weer aan de leiding kwam. Frank Veenwijk werd in de ogen van de scheidsrechter binnen de lijnen van het strafschopgebied onreglementair gestuit zodat de bal op de stip ging en Rowan Rozema de thuisploeg naar een 2-1 voorsprong schoot. Wat toen volgde had vervolgens weinig meer met voetbal te maken want de bezoekers toonden zich heel erg slechte verliezers door alle beslissingen van de arbiter cynisch te gaan begeleiden. Iets wat niet alleen door de aanhang maar ook door de technische staf van Opende gebeurde waarbij de rol van hoofdtrainer Wietse van der Veen zelf zeer discutabel genoemd mocht worden. Dat zorgde dat de arbiter ook maar weinig minuten bij de negentig optelde zodat de Leensters drie hele kostbare punten in eigen huis hielden en daardoor nog alle kans hebben om de nacompetitie te ontlopen.