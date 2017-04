SIOS in onvriendelijk duel onderuit

SIOS verloor zaterdag met 2-1 in en van Waskemeer. Dat gebeurde in een duel dat het predicaat onvriendelijk opgeplakt waarbij beide ploegen rond de 75minuut voor een afkoelingsperiode naar de kleedkamer werden gestuurd.Voor aanvang van het duel tegen Waskemeer stond SIOS er in de derde periode prima voor wat men graag zo wilde houden. SIOS begon op het slecht te bespelen hoofdveld in Waskemeer echter slecht aan de wedstijd. Doordat ook de thuisploeg er in de eerste helft weinig van bakte werd het geen eerste vijfenveertig minuten die van een hoogstaand niveau waren. Daarnaast bediende de thuisploeg zich ook nog eens van provocerende acties wat voor een onvriendelijke sfeer zorgde. Ondanks dat kwam SIOS op slag van rust wel op 0-1 toen Allard de Haan keurig achter de goalie van Waskemeer schoot. Na de rust kwam de thuisploeg al snel terug tot 1-1 tegen een SIOS dat zich onvoldoende wist te wapenen tegen een Waskemeer dat steeds meer de grens van het toelaatbare opzocht. Een grens die soms zelfs werd overschreden zoals in de 77minuut. Na een botsing met Jens Ruesink wilde de goalie van de thuisploeg voor eigen rechter spelen wat hem een rode kaart opleverde. Dat zorgde dat de vlam in de pan sloeg en de onpartijdige besloot om het duel te staken. Vijf minuten later waren alle gemoederen weer wat genormaliseerd en werd er weer verder gespeeld met voor SIOS vervelende gevolgen. Want een minuut na deze vervelende onderbreking stond het door een moment van onoplettendheid aan de kant van SIOS opeens 2-1 voor de thuisploeg. SIOS probeerde vervolgen nog wel van alles om nog minimaal een punt aan het duel over te houden maar uiteindelijk lukte dat niet in een wedstrijd die na afloop door Edwin Molog als zeer onplezierig werd betiteld. ,,Waskemeer speelde in alles net op maar soms ook over het randje. En wij hebben geen ploeg die daar op de juiste manier mee kan omgaan.”