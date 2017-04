Benauwde zege De Fivel

De Fivel wist zaterdagmiddag in een zeer slechte wedstrijd van hekkensluiter VVS te winnen. In Oostwold werd het een benauwde 1-2 overwinning voor de ‘Riepsters’ die pas in de slotfase tot stand kwam.Na vijf minuten stond er al een 1-0 stand in het voordeel van de thuisploeg op het scorebord door een goal van Leon Boer. De Fivel zat namelijk direct vanaf het begin totaal niet in de wedstrijd en bleef in de eerste helft ook alleen maar achter de feiten aanlopen. De gasten hadden echter het geluk dat de thuisploeg aanvallend ook weinig klaar maakte zodat de schade na vijfenveertig minuten nog maar een achterstand van 1-0 bedroeg. Ook na de rust wilde het niet echt vlotten met de ploeg van Simon Schuil die moest toezien dat er met nog ongeveer tien minuten te gaan nog steeds geen voor De Fivel gunstige wending in de stand was gekomen. In de 82minuut zorgde Silke Korpershoek er echter voor dat de gasten op gelijke hoogte kwamen met de rode lantaarndrager. Een gelijkmaker die er voor zorgde dat de oranjehemden op jacht gingen naar meer en daar in de slotseconden voor werden beloond. De Fivel mocht van de onpartijdige nog een vrije bal nemen die door Emiel Bos raak werd geschoten. Een goal die vervolgens voor het nodige tumult zorgde en de thuisploeg uiteindelijk nog een gele en twee rode kaarten opleverde.