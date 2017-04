Standaardsituaties brengen Winsum VR1 de winst tegen Groen Geel VR1

Afgelopen zaterdag speelden de vrouwen van Winsum VR1 de thuiswedstrijd tegen nummer 4 van de ranglijst Groen Geel VR1. Groen Geel is een lastig te bespelen tegenstander voor Winsum en dat blijkt ook uit de statistieken. De afgelopen 2 seizoenen speelden de Winsumers 3x tegen de Groningers met als resultaat 1x verlies en 2x een gelijkspel. Het team van Groen Geel bestaat uit ervaren voetbalvrouwen (gemiddelde leeftijd 29,4 jaar, Winsum gemiddeld 22,7), waarvan een aantal op een hoger niveau gespeeld hebben. Technisch en fysiek een prima ploeg, die “slechts” 4op de ranglijst staat doordat coach Martin de Veen het een deel van het seizoen moest stellen zonder veel vaste krachten door ernstige (knie)blessures. Gelukkig is daar iedereen langzamerhand weer fit en dus wist Winsum dat het een “close call” zou worden. Coach Alfred Sterrenberg van Winsum moest het stellen zonder Annick de Vries en Jenny de Blécourt.Onder prettige lentetemperaturen en met een (naar later bleek) uitstekend leidende scheidsrechter P. Kluin uit Winsum begon Groen Geel met net even met wat meer balbezit en rust aan de wedstrijd. Het was voor Winsum even zoeken naar de juiste verdedigende posities, aangezien er bij Groen Geel op het middenveld en vooral voorin altijd veel beweging is door “lopende en switchende spelers”. Al vrij snel echter stond de organisatie bij Winsum goed en kon er meer druk naar voren gezet worden. Dit leidde in de 8minuut tot een goede individuele actie van Melinda Hilbelink van Winsum, die 5 meter buiten het strafschopgebied alleen onreglementair gestopt kon worden. De vrije trap op 20 meter van het doel van Groen Geel zou het eerste hoogtepunt worden van deze wedstrijd. De met veel vertrouwen spelende Melinda besloot zelf de vrije trap te nemen en dat bleek de juiste keuze. Ze krulde de bal over de muur net langs de paal en verraste daarmee de ervaren keeper van Groen Geel Teuny Bosma (1-0). Het spel golfde daarna op en neer zonder veel grote kansen. De grootste kans kwam op slag van rust en wel voor Groen Geel, toen de tegenspeler van Indy Balk van Winsum slim uit haar rug wegliep en 10 meter voor het doel van de zeer betrouwbaar keepende Willisa Scholtens een vrije schietkans kreeg. De keepster echter zag de bal echter tot haar opluchting net over het doel verdwijnen.Na rust had Winsum het betere van het spel. Berber Hokwerda, die na vele maanden afwezigheid voor het eerste weer een hele wedstrijd speelde, tipte weer het niveau aan van voor haar blessure, Indy Balk als rechtsachter liet zich aanvallend meer gelden en Minke Lalkens vocht zich meer en meer in de wedstrijd. Verdedigend gezien werd er door Winsum weinig weggegeven. Keepster Willisa Scholtens van Winsum redde bekwaam na een vrije trap en op een schot van afstand. Laatste vrouw van Winsum Yvonne Visser wist met een uiterste poging nog net een doelpunt van Groen Geel te voorkomen toen Willisa Scholtens al omspeeld was. Ook Winsum kreeg mogelijkheden, zo kopte Melinda Hilbelink op een voorzet van Alieke Tuin net naast. Het bleef een boeiende wedstrijd met een hoog tempo, waarbij de winnaar allerminst nog vast stond. De licht aangeslagen Melinda Hilbelink werd bij Winsum vervangen door Jolien Dijk en de toeschouwers zaten te wachten op de beslissende 2-0. Die kwam er dan ook. De in de 2helft meer actieve Alieke Tuin werd in de 80minuut net buiten de 16 recht voor het doel neergelegd na een lange rush. Wederom een vrije trap op een mooie plek. Omdat Melinda Hilbelink al gewisseld was, moest er een andere variant uit de hoge hoed getoverd worden. En er werd inderdaad getoverd. Een vrij trap die al vaak was geoefend op de trainingen door Winsum werd perfect uitgevoerd wat leidde tot de 2-0 door Alieke Tuin. De schoonheid van dit doelpunt zat in de eenvoud daarvan. De wedstrijd was daarmee gespeeld. Indy Balk werd bij Winsum gewisseld voor Gerlinde Tuin, die daarmee haar VR1 debuut bij Winsum maakte en zo voor het eerst met haar zusje Alieke Tuin in VR1 kon spelen. Gerlinde kreeg zelfs nog een kans op de 3-1, maar haar geplaatste schot met haar mindere linker ontbeerde snelheid, waardoor de keepster van Groen Geel kon redden. De gasten geloofden het wel en zo hield de verdediging van Winsum voor de 6keer in de competitie de nul. Verdedigend gezien heeft Winsum het de laatste weken in ieder geval goed voor elkaar en oogt het team zeer stabiel, met als bewijs dus de eerste overwinning in jaren tegen een zeer sterke Groen Geel.Aangezien koploper ACV ook won, blijft de achterstand van Winsum 6 punten, maar als Winsum komende zaterdag de inhaalwedstrijd uit tegen Drenthina in Emmen wint, is het verschil teruggebracht tot 3 punten met daarna nog 2 competitiewedstrijden te gaan. Als er komende zaterdag gewonnen wordt betekend dat ook dat de 2periodetitel wordt gewonnen. Een plaats in de nacompetitie voor een plekje in de 1klasse was al veiliggesteld, maar het winnen van een periodetitel is in de afgelopen 7 jaar dat Winsum in de 2klasse voetbalt nog niet eerder gelukt. Een mooi vooruitzicht en daardoor ongetwijfeld weer genoeg motivatie voor aanvoerder Linda Bakker en haar team om ook komende zaterdag weer alles uit de kast te halen om de overwinning en de 3 punten naar Winsum te halen.Opstelling Winsum VR1:Keeper: Willisa ScholtensAchter: Indy Balk (85min: Gerlinde Tuin), Sabine Jansen, Yvonne Visser, Marlies BijmanMidden: Berber Hokwerda, Linda Bakker, Melinda Hilbelink (65min: Jolien Dijk)Voor: Alieke Tuin, Minke Lalkens, Chantal StreppelSpeelsters Groen Geel VR1: Teuny Bosma, Linda Hielkema, Addie Hirs, Jolien de Lange, Vera Veelers, Laura van der Zee, Anne-Sophie Colijn, Mirjam Kayser, Alies Kloosterman, Wieteke Vandeursen, Maayke Wind, Floor Egberts, Jehonne Koree, Chantal Beijersbergen,Einduitslag: 2-0 (rust: 1-0)Scoreverloop:minuut: 1-0 Melinda Hilbelink80minuut: 2-0 Alieke Tuin