SV Bedum knakt Groen-Geel voor de theepauze

De ploeg van Visser heeft nog vijf finales voor de boeg. Vijf wedstrijden die gewonnen moeten worden en dan is het alsnog afhankelijk van de uitslagen op de andere velden. Valt dit positief, dan kan deze competitie nog afgesloten met een prijs. De afgelopen weken vielen deze uitslagen constant in het voordeel van de Bedumers. Vandaag stond op Sportpark ‘Corponello’ een lastige uitwedstrijd op het programma tegen Groen Geel. Niet alleen vanwege de gastheren, maar vandaag vooral ook vanwege het weer. Op een broeierig veld knakte de Bedumers de tegenstander al voor de rust. Het werd 2-4.“Water!” schreeuwde men al tijdens de warming-up, iets waar gedurende de wedstrijd meerdere malen tijd voor was. De zon en de warmte waren vandaag voor beide ploegen een vijand. De Bedumers zijn dé te kloppen ploeg in de vijfde klasse D op het moment en ook vandaag schoten de paarshemden wederom uit de startblokken. Na twee minuten mocht Fokkema aanleggen voor een corner, die vervolgens niet weggewerkt kon worden. Rietvoort had zich al opgesteld en knalde de bal onherroepelijk in de bovenhoek, 0-1. Een ideale start, maar deze was na luttele minuten alweer teniet gedaan. Een aanval over links belandde bij de ingelopen middenvelder van de gastheren. Deze twijfelde niet en haalde uit. Zijn gekraakte schot kreeg zo’n rare curve mee dat keeper Darwinkel volledig op het verkeerde been stond. Aan de grond genageld moest hij met leden ogen aanzien hoe de alerte spits van Groen Geel de bal simpel binnenschoof, 1-1. Bedum was echter niet onder de indruk, zette druk en noteerde kort hierna de voorsprong weer op het bord. Een uitstekende voorzet van Fokkema belandde bij Mol die de bal bij de tweede paal binnenschoof, 1-2.Bedum bleef de bovenliggende partij en mocht ten hartenlust opbouwen. Met speldenprikjes probeerde de ploeg van Visser de juiste manier te vinden, maar Groen-Geel deed goed mee. Zoals zovaak kan Bedum vertrouwen op de snelheid van de voorwaartsen. De derde goal viel ook hierdoor. Fokkema werd met een prima steekpass op avontuur gestuurd en werd pas gestopt in de zestien, onreglementair. Wezeman pakte het cadeautje dankbaar uit en schoof onberispelijk binnen, 1-3. Mol moest hierna gewisseld worden nadat een onhandige kung-fu kick een einde maakte aan zijn wedstrijd. Gall was zijn vervanger. Kort voor rust bracht Bedum de wedstrijd definitief in veilige haven. Een gevaarlijke corner van Fokkema leek simpel gevangen te kunnen worden door de keeper. Dit gebeurde ook, maar de sluitpost van Groen-Geel deed een stap té ver achteruit en liep de bal over de eigen doellijn, 1-4. Hierna floot de scheidsrechter, ten blijdschap van beide teams, voor de theepauze.Stolwijk verving de Lange en Bedum besloot in het tweede bedrijf te gokken op de counter en zakte wat meer in. In de eerste vijf minuten na rust had er gemakkelijk een 1-6 stand gerealiseerd kunnen worden, maar we concluderen maar dat de zon de voorwaartsen van Bedum verblindde. De ploeg van Visser hoefde niet meer; Groen Geel wilde wel maar kon geen vuist maken. Nadat de gastheren wat corners niet wisten te promoveren tot een doelpunt gaf Bedum een helpende hand. Een steekpass leek simpel opgepakt te kunnen worden door keeper Darwinkel, maar de aanvaller van Groen Geel geloofde in een andere afloop. Hij plukte de bal voor Darwinkel weg en in de schermutseling erna wees de scheidsrechter naar de stip. Een goedmakertje die ook dankbaar werd uitgepakt, 2-4.Het resterende gedeelte van de wedstrijd was niet om aan te zien. Bedum vergat te voetballen en werd enkel nog gevaarlijk met lange ballen die achter de verdediging vielen. Groen-Geel probeerde het wel, maar kon niet meer gevaarlijk worden. Dankbaar waren alle spelers voor het eindsignaal..Aankomende donderdag wacht een belangrijke finale. Bedum gaat op bezoek in Eenrum en kan uitstekende zaken doen voor zowel de strijd om het kampioenschap en de tweede periode.