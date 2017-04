EKC dames pakken punt in Bergum

In Bergum (Friesland) speelden de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdagmiddag 8 april een belangrijke wedstrijd tegen medegradatiekandidaat SJO Bergum BCV Combinatie (BBC) dat thuis in Kloosterburen met 2-1 was verslagen.Zonder de geblesseerden Marjon Bos en Loes Korhorn en de afwezige Irene Bos maar met Charlotte van Dort en Marijn Nienhuis op de bank van dames 2 was het begin toch meer voor EKC. De gasten zaten er bovenop en kregen een serie hoekschoppen mee die helaas niet benut werden. Later kwam ook BBC wat meer opzetten maar de betere weinige kansen waren eerst voor EKC. Echter het benutten was een tweede. Ook speelde BBC behoorlijk fysiek iets waar EKC hetzelfde niet tegenover kon stellen. EKC-doelvrouwe Nicky Bos wist een aantal inzetten van BBC te stoppen maar in de 44e minuut ging het mis. Doordat een hoekschop van de thuisploeg niet goed werd weggewerkt stond het ineens 1-0 voor de gastdames. Tot de rust bleef het hierbij.In de tweede helft moest EKC dus op jacht naar de gelijkmaker en mogelijk meer. Het deed er dan ook van alles aan maar vooreerst lukte niets. Ook moest het blijven oppassen voor BBC dat nu een licht veldoverwicht had. In de 59e minuut lukte het EKC om toch gelijk te komen. Janet Toonder vond Sarah Rijzinga die alleen doorging en de 1-1 binnen schoot. Nu wilde EKC uiteraard meer. Het zocht daar ook naar terwijl het zich BBC van het lijf moest houden. Gelukkig wist de EKC-defensie (Wendy Reitsma, Gretha Annema, Minke Toonder en Suzanne Bergstra) alles wat BBC in de strijd gooide te pareren. In de 71e minuut werd Marije Roelink gewisseld voor Charlotte van Dort. Het spel bewoog heen en weer en scheidsrechter T.W. de Jong leek de thuisploeg toch iets meer het voordeel van de twijfel te geven. Maar in de 75e minuut was hij wel resoluut toen de doorgebroken Janet Toonder werd neergelegd en de desbetreffende BBC-speelster rood kreeg waardoor haar ploeg met 10 dames verder moest. Nu had EKC een numerieke meerderheid maar de Noord-Groningers wisten hier geen voordeel uit te halen. In de 84e minuut viel Minke Toonder geblesseerd uit en kwam Marijn Nienhuis binnen de lijnen. BBC bleef met 10 man toch nog gevaarlijk maar wist gelukkig voor EKC het doel niet meer te vinden. Echter ook EKC wist geen treffer meer te plaatsen ondanks nog wat aandringen in de slotfase. Zo bleef het 1-1 en deelden beide ploegen de punten. Door dit resultaat staat EKC nu wel voorlopig op een veilige 8e plaats maar de komende twee weken zijn de dames vrij terwijl de concurrentie inhaalwedstrijden moet spelen. Op zaterdag 29 april wacht de beslissende thuiswedstrijd in Eenrum (aanvang 14.00 uur) tegen degradant SV Bedum.