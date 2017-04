VVK zet matige pot om in winst en sluit aan

Na de gewonnen wedstrijd tegen koploper Blauw Geel moest VVK laten zien dat dit geen incident was en moest nummer 2 Harkstede ook van de drie punten worden beroofd.Trainer de Koe had de nodige personele problemen aangezien Thomas Dijk een liesblessure had, Danny Mulder was geschorst en Xaviero Elisa werkverplichtingen had. En verder waren Romeo Sint Maarten en Peter Jansen ziek. Genoeg gepuzzel maar was er wel de terugkeer van de geschorste Zjelko Djukic. VVK en Harkstede begonnen beiden wat slap en chaotisch aan de wedstrijd, beide ploegen hanteerden teveel de lange bal en er kwam geen gevaar van beide kanten. Enig wapenfeit van Harkstede was een van richting veranderd schot dat de lat trof en VVK had een strafschop situatie nadat Bakker uit balans werd gebracht maar de scheidsrechter besloot anders. Na rust werd het een en ander omgezet en kwamen Cihan Altun en Roy Bardewee voor Jay Jay Jansen en Aniel Sewgobind. VVK en Harkstede gingen na rust verder als voor rust, en veel chaotisch voetbal werd nog steeds gehanteerd met weinig goed spel. VVK gaf geen kans weg maar het kwam ook tot geen een. Harkstede geloofde het op den duur wel en vond het gelijkspel wel goed. Daar besloot ''good old Bardewee'' niet aan mee te werken en werkte in de 86e minuut een corner de goal in. VVK hield deze voorsprong vast en ging daardoor met drie punten naar Groningen en een heerlijke overwinning die weer mogelijkheden biedt voor de tweede periode. Eerst een weekend vrij en dan weer de koppen bij elkaar voor de laatste finales.