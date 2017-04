Rood Zwart Baflo gaat onderuit tegen sterk Zeester (2-3)

Rood Zwart Baflo heeft zaterdag een 2-3 nederlaag geleden tegen Zeester. Het sterkere collectief van de Zoutkampers gaf de doorslag.Voor het duel tegen Zeester waren de belangen voor Rood Zwart Baflo duidelijk. De Bafloërs konden zich geen puntverlies meer veroorloven in de strijd om een plaats in de nacompetitie. Rood Zwart Baflo voelde namelijk duidelijk de hete adem van Kootstertille in de nek wist ook trainer Marcel Schaap. ,,Kootstertille staat er in theorie beter voor waar het gaat om de derde plaats op de ranglijst. Ze hebben namelijk een duel minder gespeeld en staan maar een punt achter op ons. Ze moeten echter nog inhalen tegen GSVV dat met Harkema Opeinde nog in een felle strijd om het kampioenschap verwikkeld is. En verder doen we nog mee in de strijd om de derde periode maar dat geldt ook voor onze tegenstander van vandaag zodat wij echt moeten winnen”, aldus Marcel Schaap.Waar het bij de thuisploeg duidelijk was dat het zich geen puntverlies meer kon veroorloven keek men bij Zeester volgens trainer Willem Pettinga anders naar het duel in Baflo. ,,We zitten op dit moment echt in een flow en hebben een aantal doelstellingen afgesproken. Een daarvan is zolang mogelijk meedoen in de derde periode. Daarom verwacht ik vanmiddag ook een wedstrijd waar beide teams veel strijd in gaan leggen omdat Rood Zwart Baflo moet winnen en wij graag willen winnen’’, aldus Pettinga.Rood Zwart Baflo begon sterk en raakte in de eerste vijf minuten twee keer de paal. Daarnaast moest doelman Martijn Wieringa ook direct al een paar keer in actie komen zodat een voorsprong van 2-0 na vijf minuten niet vreemd was geweest. Het wachten was daarom ook op de openingstreffer voor de gastheren die er niet kwam. Na tien minuten ging de ‘rood-zwarte’ storm namelijk wat liggen en kreeg Zeester wat meer grip op de wedstrijd. Zo was daar in de 20e minuut een eerste kans voor Bennie Striekwold. Striekwold, die de geschorste Vijko Postma verving, zag zijn lob echter net over het doel van Rick Folkerts gaan. Vijf minuten later had Danny Beerda de kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Na weer een uitbraak van de Zoutkampers kwam de spits alleen voor keeper Folkerts maar ook zijn boogbal verdween over de lat. De thuisploeg zette daar maar weinig tegenover en moest in de 33e minuut zelfs toestaan dat de bezoekers op 0-1 kwamen. Striekwold werd door Niels Alt goed diep gestuurd. De rappe spits kwam vervolgens alleen op Rick Folkerts af die iets te veel treuzelde met uitkomen. Hierdoor kon Striekwold de bal beheerst in het doel schuiven. Zes minuten later werd het nog vervelender voor de thuisploeg toen Patrick Rutgers zo ongelukkig was om de bal achter zijn eigen doelman te schieten: 0-2. Twee minuten voor het rustsignaal had Robin Meinema vervolgens de aansluitingstreffer op zijn schoen maar de centrale verdediger zag zijn schot door de paal gekeerd worden.Na de pauze keerde Meinema niet meer terug bij de thuisploeg en hij werd vervangen door Nico de Vries. Aan de kant van de bezoekers was doelman Martijn Wieringa in de eerste helft geblesseerd geraakt en ook hij keerde niet meer terug. Zijn plaats onder de lat werd ingenomen door A-junior Daniel Veenstra. De tweede helft was nog maar koud begonnen of Zeester had deze middag voor de derde keer kunnen scoren. Maar Bennie Striekwold was niet koelbloedig genoeg om het duel definitief op slot te gooien. Nadat Jasper Nienhuis na een overtreding op Melvin Folkerts geel had ontvangen van een prima fluitende scheidsrechter Wilbert Gort had het in de 50e minuut 1-2 moeten staan. Dennis Tromp mocht op randje buitenspel doorgaan van de onpartijdige maar zag zijn inzet op de buitenkant van de paal uiteenspatten. Rood Zwart Baflo begon vervolgens de druk steeds verder op te voeren op de defensie van de gasten. Een defensie die zich met hand en tand verzette om te voorkomen dat er een snelle aansluitingstreffer zou volgen. Met nog twintig minuten op de klok stond het daardoor nog steeds 0-2 in Baflo en begon in het Zeester-kamp de hoop op een stunt aan de horizon te gloren. De thuisploeg begon namelijk steeds meer tegen zichzelf en een stoïcijns reagerende scheidsrechter te voetballen. Mede daardoor werd er met de mogelijkheden die er kwamen steeds onzorgvuldiger omgegaan of kon de defensie van de gasten de situatie simpel oplossen. In de 75e minuut moest aan de kant van de gasten Bennie Striekwold met een blessure naar de kant. Voor de aanvaller kwam verdediger Niels Noordhof in de ploeg. Iets wat de ploeg van Willem Pettinga in deze fase van de wedstrijd wel kon gebruiken. In de 80e minuut wist Daniel Veenstra met een prima redding de aansluitingstreffer voor de gastheren te verijdelen maar een minuut later was de talentvolle goalie kansloos. Melvin Folkerts trok vanaf rechts de bal goed voor en uit zijn voorzet scoorde Nico de Vries de 1-2. De thuisploeg gooide vervolgens alle registers open en ging furieus op jacht naar de gelijkmaker. Nadat er tussen de 82e en 86e minuut al een paar enorme mogelijkheden door de gastheren om zeep waren geholpen, had Dennis Tromp in de 87e minuut de gelijkmaker helemaal op zijn schoen. Patrick Rutgers trok de bal vanaf rechts prima voor en Tromp kon de bal simpel binnen tikken. Maar de spits joeg de bal echter over het vijandelijk doel waar doelman Veenstra volstrekt kansloos was geweest wanneer Tromp de bal rustig had binnengetikt. Waar de thuisploeg deze enorme kans op de 2-2 liet liggen, bewees Vince van der Veen een minuut zijn waarde voor Zeester. Prima voorbereidend werk van uitblinker Henri Nienhuis bracht de bal bij de goalgetter van de Zoutkampers. De spits had vervolgens niet veel tijd en ruimte nodig om doelman Folkerts in de korte hoek te passeren: 1-3. De derde treffer van de gasten zorgden vervolgens voor een aantal turbulente slotminuten waarin Dennis Tromp de Bafloërs op 2-3 bracht en William de Roo even later in de fout ging toen hij Vince van der Veen onderuit schoffelde. Voor arbiter Gort restte uiteraard maar een sanctie en dat was de rode kaart trekken voor De Roo. Niet veel later deed de arbiter vervolgens het enige juiste en maakte hij een einde aan een wedstrijd die vanaf het begin tot het einde, ondanks de neerplenzende regen, als kijkspel als kijkspel een ruime voldoende scoorde* Rood Zwart Baflo-Zeester: 2-3 (0-2). 33. Striekwold 0-1, 39. Rutgers 0-2 (ed.), 81. De Vries 1-2, 88. Van der Veen 1-3, 90. Tromp 2-3.Scheidsrechter: W. Gort (Grijpskerk).Gele kaarten: Mischa Meinema (Rood Zwart Baflo), Beerda en Jasper Nienhuis (Zeester).Rode kaart: De Roo (Rood Zwart Baflo).Rood Zwart Baflo: Rick Folkerts; Kruizenga, Robin Meinema (46. De Vries), De Roo, Mischa Meinema; Rutgers, Van Zanten, Melvin Folkerts; Ten Boer, Geuze.Zeester: Wieringa (46. Veenstra); Steffan Knol, Alt, Zwart, Abbas (65. Toxopeus); Jasper Nienhuis, Dijk­stra, Henri Nienhuis; Striekwold (75. Noordhof), Beerda, Van der Veen.fotoDe Bafloërs kwamen er zaterdag op eigen veld niet aan te pas (foto: Ronnie Afman).