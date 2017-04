Belangrijke zege Noordwolde.

Noordwolde moest zaterdagmiddag op bezoek bij het tegen degradatie vechtende Helpman. Op een kletsnat Esserberg werd het een moeizame 1-2 overwinning voor de geelhemden die door deze belangrijke overwinning mee blijven doen in de strijd om het kampioenschap in 3C.Roy Kamps kon voor het uitduel tegen Helpman geen beroep doen op Silvan Havinga en Theo Maats. Dat zorgde dat Kamps wat moest schuiven in zijn basisploeg zodat Noordwolde wat moeizaam aan het duel tegen Helpman begon. Ondanks dat kwam Noordwolde in de 32minuut door een goal van Laurens Groeneveld op 0-1. Een stand wat na een matige eerste helft ook de rustststand was. Noordwolde hoopte na de rust direct ruimer afstand van de gastheren te kunnen nemen maar dat pakte anders uit. In de 55minuut kwam de thuisploeg namelijk terug tot 1-1 toen doelman Martin Oldmans een bal uit zijn handen liet vallen waar een aanvaller van de thuisploeg dankbaar van profiteerde. Een stand wat er vervolgens voor zorgde dat de thuisploeg nog meer met de lange bal ging spelen om zo te proberen om de druk op de defensie van de gasten nog meer te verhogen. Met nog twintig minuten op de klok wist Noordwolde zich wat meer onder de druk van Helpman uit te voetballen en kwam het via een afstandsschot van Anthonie Buist op 1-2. Een stand waar in de resterende minuten geen verandering meer in kwam zodat Roy Kamps na afloop sprak van een moeizame maar belangrijke overwinning. ,,Ik ben echt heel blij met deze drie punten want door het opnieuw verliezen van Loppersum ligt de titelstrijd nu weer helemaal open.”